На Кавказе из-за аниме «Наруто» школьник выпал из окна 4 этажа

Прокурор КБР поручил провести проверку и взял дело под личный контроль Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Нальчике утром 15 октября шестиклассник выпал из окна 4 этажа детской академии творчества «Солнечный город». Мальчик выжил, но попал в реанимацию Республиканской Детской клинической больницы.

- У ребенка диагностировали многочисленные переломы, ушибы внутренних органов. В настоящее время он находится в реанимации, состояние крайне тяжелое. Врачи оказывают всю возможную медицинскую помощь, - прокомментировали «КП-Северный Кавказ» в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.

В истории разбирается прокуратура, следственный комитет и министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

- Мальчик в сознании, но готовится к операции из-за сильного повреждения ноги, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь республиканского Минпросвещения Тимур Арамисов. - Администрация учреждения сразу среагировала в соответствии с локальными актами в случае нештатной ситуации. Руководитель образовательного заведения отправился с ребенком в больницу. Родителей также оповестили о произошедшем.

В СУ СКР по КБР «КП» ответили, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». А точные причины ЧП в настоящий момент выясняются: «Следователи работают на месте происшествия», - добавил Мурат Багов, старший помощник руководителя республиканского следственного комитета.

По поручению прокурора республики Николая Хабарова организована проверка.

В сети утверждают, что ребенок выпал из окна случайно, вдохновившись аниме «Наруто» про непослушного ниндзя-подростка. И перед падением в руках у мальчика был сотовый телефон.