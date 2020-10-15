У известного олигарха с Кавказа арестовали арсенал оружия

Хаджи-Мурат Дерев уже больше года укрывается от следствия заграницей. Фото: архив "КП"/МВД по КЧР Фото: Иван ВИСЛОВ

В Карачаево-Черкесии продолжают арестовывать имущество бизнесмена Хаджи-Мурата Дерева, в мае 2020 года признанного банкротом Арбитражным судом республики. За долги в 7,2 миллиарда рублей у него отобрали часть имущества в России, теперь очередь дошла и до оружия. 29 ружей по решению суда также должны быть проданы в счёт погашения долга. Вырученные средства вернут в общую конкурсную массу.

Хаджи-Мурат Дерев — известный на Кавказе человек, владелец крупных компаний, занимавшихся производством минеральной воды, китайских автомобилей, мясных и швейных изделий, мебели. В 2015 году предприниматель взяли у "Минбанка" и "СБК Ресурс" миллиардные кредиты, которые не отдал.

Ранее суд признал незаконными переводы денег родственникам со счетов компаний Дерева.Жене Зухре олигарх почти каждую неделю переводил от 100 тысяч до 2,1 млн рублей. За два года на счетах женщины оказались 257 млн рублей и еще 147 млн рублей валютой. Сыну Алхазу Дерев подарил роскошный особняк в 986 квадратов, находящийся на участке почти в 3 тысячи квадратных метров. Все сделки суд аннулировал из-за того, что они были совершены в "период подозрительности", то есть за три года до подачи кредиторами заявления о банкротстве заемщика.

Судя по снимку со спутника, территория вокруг дома шикарно благоустроена - здесь и ландшафтный дизайн, и фонтаны. Да и сам особняк - прямо на берегу реки Кубань Фото: Google Карты

Сейчас Дерев скрывается от закона за рубежом. Против него завели дело по статье "Уклонение от уплаты налогов". По данным следствия, в государственную казну бизнесмен недодал 319 млн рублей. Мужчина объявлен в розыск. Председатель правления банка-кредитора Дмитрий Пожидаев заявил, что семья бизнесмена живет в элитном районе Лондона.

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