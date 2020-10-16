В Дагестане рухнул мост после проезда по нему грузовика

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана

Инцидент произошел на открытой временной объездной дороге в обход аварийного моста на автодороге Хасавюрт - Бабаюрт, 16 октября, в 12:15.

Груженный автомобиль МАЗ с прицепом общей массой не менее 70 тн, игнорируя требования дорожных знаков по ограничению в 30 тн, проехал по временному быстровозводимому разборному мосту.

В итоге мост не выдержал груза и рухнул. К счастью, пострадавших нет. Однако жители дагестанского села Ботаюрт жалуются, что весь автомобильныйпоток теперь проходит через населенный пункт.

Также имеет место материальный ущерб.

- Отсутствие дисциплины водителей на наших дорогах зачастую приводит к трагическим последствиям, к сожалению, и в данном случае, негативных последствий этого явления избежать не удалось, - прокомментировали в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Сейчас на месте работают специалисты Минтранс РД, Ространснадзора, ГИБДД и МЧС РД.