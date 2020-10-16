В Дербенте десятки пожарных спасали коньяк от огня

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В Дагестане произошел крупный пожар на Дербентском коньячном заводе. Пламя охватило один из цехов, коньяк не пострадал, как и рабочие завода. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Дагестан

— Дежурному поступило сообщение о возгорании на территории завода. На место выехали расчеты, оказалось, что горит кровля цеха розлива продукции, — говорится в сообщении.

К счастью, специалисты прибыли на место вовремя и не допустили распространения пламени. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров.

На данный момент возгорание удалось полностью ликвидировать. Пострадавших среди работников завода нет, они успели своевременно эвакуироваться. Предварительно, не пострадала и продукция.

— В данный момент проводится разборка и проливка конструкций. На месте работало девять машин и 31 специалист, в том числе 18 человек и пять единиц техники от МЧС России, — говорится в сообщении пресс-службы.

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