Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 17 октября

В регионе продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 17 октября. Рассказываем, какая эпидобстановка складывается в городах и районах региона. Количество заболевших, выздоровевших и умерших - в материале «КП»
Данные на 17 октября. Как появятся новые сведения - мы обновим таблицу.
1. Ставрополь - 3277 случаев, 2583 выздоровевших, 131 смерть;
2. Буденновский район - 1088 случаев, 552 выздоровевших, 16 смертей;
3. Пятигорск - 1017 случаев, 885 выздоровевших, 15 смертей;
4. Георгиевский горокруг - 886 случаев, 777 выздоровевших, 24 смерти;
5. Кисловодск - 825 случая, 675 выздоровевших, пять смертей;
6. Шпаковский район - 807 случаев, 272 выздоровевших, 19 смертей;
7. Петровский район - 491 случаев, 359 выздоровевших, 8 смертей;
8. Нефтекумский горокруг - 657 случая, 438 выздоровевших, 17 смертей;
9. Невинномысск - 627 случаев, 555 выздоровевших, шесть смертей;
10. Благодарненский горокруг - 614 случаев, 441 выздоровевших, пять смертей;
11. Кочубеевский район - 577 случаев, 511 выздоровевших, семь смертей;
12. Ипатовский горокруг - 538 случая, 244 выздоровевших, 10 смертей;
13. Ессентуки - 551 случай, 483 выздоровевших, 13 смертей;
14. Минераловодский горокруг - 569 случая, 404 выздоровевших, 21 смерть;
15. Изобильненский район - 509 случая, 472 выздоровевших, пять смертей;
16. Предгорный район - 491 случай, 359 выздоровевших, восемь смертей;
17. Арзгирский район - 455 случай, 424 выздоровевших, две смерти;
18. Курский район - 380 случаев, 112 выздоровевших, пять смертей;
19. Труновский район - 397 случаев, 157 выздоровевших, пять смертей;
20. Левокумский район - 365 случая, 247 выздоровевших, восемь смертей;
21. Советский горокруг - 363 случая, 319 выздоровевших, две смерти;
22. Красногвардейский район - 348 случаев, 119 выздоровевших, смертей нет;
23. Железноводск - 316 случаев, 187 выздоровевших, три смерти;
24. Туркменский район - 322 случай, 251 выздоровевших, три смерти;
25. Новоселицкий район - 336 случай, 1183 выздоровевших, четыре смерти;
26. Грачевский район - 399 случаев, 252 выздоровевших, две смерти;
27. Апанасенковский район - 306 случая, 281 выздоровевших, три смерти;
28. Кировский горокруг - 217 случая, 197 выздоровевших, четыре смерти;
29. Новоалександровский горокруг - 231 случаев, 138 выздоровевших, четыре смерти;
30. Степновский район - 189 случаев, 93 выздоровевших, одна смерть;
31. Александровский район - 167 случаев, 127 выздоровевших, три смерти;
32. Андроповский район - 108 случаев, 94 выздоровевших, пять смертей;
33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По статистике на утро 17 октября в Ставропольском крае коронавирус выявили у 18560 человек. 13472 пациентов вылечили, а 368 инфицированных умерли.
Ранее КП-Северный Кавказ» писала, что Управление Роспотребнадзора по Ставрополью просит гостей и отдыхающих на курортах региона соблюдать масочный режим.
Напомним, он рекомендован на протяжении всех трех этапов снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения COVID-19.