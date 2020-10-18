Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 18 октября

Число инфицированных растет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 18 октября. Рассказываем, какая эпидобстановка складывается в городах и районах региона. Количество заболевших, выздоровевших и умерших - в материале «КП»

1. Ставрополь - 3277 случаев, 2583 выздоровевших, 131 смерть;

2. Буденновский район - 1088 случаев, 552 выздоровевших, 16 смертей;

3. Пятигорск - 1017 случаев, 885 выздоровевших, 15 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 886 случаев, 777 выздоровевших, 24 смерти;

5. Кисловодск - 825 случая, 675 выздоровевших, пять смертей;

6. Шпаковский район - 807 случаев, 272 выздоровевших, 19 смертей;

7. Петровский район - 491 случаев, 359 выздоровевших, 8 смертей;

8. Нефтекумский горокруг - 657 случая, 438 выздоровевших, 17 смертей;

9. Невинномысск - 627 случаев, 555 выздоровевших, шесть смертей;

10. Благодарненский горокруг - 614 случаев, 441 выздоровевших, пять смертей;

11. Кочубеевский район - 577 случаев, 511 выздоровевших, семь смертей;

12. Ипатовский горокруг - 538 случая, 244 выздоровевших, 10 смертей;

13. Ессентуки - 551 случай, 483 выздоровевших, 13 смертей;

14. Минераловодский горокруг - 569 случая, 404 выздоровевших, 21 смерть;

15. Изобильненский район - 509 случая, 472 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 491 случай, 359 выздоровевших, восемь смертей;

17. Арзгирский район - 455 случай, 424 выздоровевших, две смерти;

18. Курский район - 380 случаев, 112 выздоровевших, пять смертей;

19. Труновский район - 397 случаев, 157 выздоровевших, пять смертей;

20. Левокумский район - 365 случая, 247 выздоровевших, восемь смертей;

21. Советский горокруг - 363 случая, 319 выздоровевших, две смерти;

22. Красногвардейский район - 348 случаев, 119 выздоровевших, смертей нет;

23. Железноводск - 316 случаев, 187 выздоровевших, три смерти;

24. Туркменский район - 322 случай, 251 выздоровевших, три смерти;

25. Новоселицкий район - 336 случай, 1183 выздоровевших, четыре смерти;

26. Грачевский район - 399 случаев, 252 выздоровевших, две смерти;

27. Апанасенковский район - 306 случая, 281 выздоровевших, три смерти;

28. Кировский горокруг - 217 случая, 197 выздоровевших, четыре смерти;

29. Новоалександровский горокруг - 231 случаев, 138 выздоровевших, четыре смерти;

30. Степновский район - 189 случаев, 93 выздоровевших, одна смерть;

31. Александровский район - 167 случаев, 127 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 108 случаев, 94 выздоровевших, пять смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Данные на 16 октября. К сожалению, обновленной информации Роспотребнадзор Ставропольского края еще не разместил. Как появятся актуальные сведения - таблица обновится.

Что же касается общерегиональной статистики, по информации Оперштаба Ставрополья, на 18 октября коронавирус подтвердился всего у 18731 человека, включая 13751 случай выздоровления. К несчастью, 372 инфицированных пациента скончались.