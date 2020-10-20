Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 20 октября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 20 октября. Говорим о том, какая эпидемиологическая обстановка складывается в городах и районах региона. Основные данные - сколько заболели, выздоровели и умерли - в материале "КП".

Данные на 19 октября. Как только появятся новые сведения - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 3373 случая, 2583 выздоровевших, 131 смерть;

2. Буденновский район - 1120 случаев, 563 выздоровевших, 17 смертей;

3. Пятигорск - 1045 случая, 911 выздоровевших, 15 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 905 случаев, 786 выздоровевших, 24 смерти;

5. Кисловодск - 835 случаев, 715 выздоровевших, пять смертей;

6. Шпаковский район - 833 случаев, 272 выздоровевших, 19 смертей;

7. Петровский район - 736 случаев, 662 выздоровевших, 12 смертей;

8. Нефтекумский горокруг - 664 случая, 447 выздоровевших, 17 смертей;

9. Невинномысск - 649 случаев, 560 выздоровевших, семь смертей;

10. Благодарненский горокруг - 634 случая, 450 выздоровевших, пять смертей;

11. Кочубеевский район - 595 случаев, 515 выздоровевших, семь смертей;

12. Ипатовский горокруг - 556 случаев, 251 выздоровевший, 10 смертей;

13. Ессентуки - 563 случая, 497 выздоровевших, 13 смертей;

14. Минераловодский горокруг - 593 случая, 404 выздоровевших, 22 смерти;

15. Изобильненский район - 513 случаев, 484 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 501 случай, 367 выздоровевших, восемь смертей;

17. Арзгирский район - 464 случай, 435 выздоровевших, три смерти;

18. Курский район - 381 случай, 127 выздоровевших, пять смертей;

19. Труновский район - 419 случаев, 159 выздоровевших, пять смертей;

20. Левокумский район - 372 случая, 249 выздоровевших, восемь смертей;

21. Советский горокруг - 372 случая, 321 выздоровевший, две смерти;

22. Красногвардейский район - 370 случаев, 127 выздоровевших, смертей нет;

23. Железноводск - 322 случая, 187 выздоровевших, три смерти;

24. Туркменский район - 327 случаев, 251 выздоровевший, три смерти;

25. Новоселицкий район - 356 случаев, 187 выздоровевших, четыре смерти;

26. Грачевский район - 307 случаев, 273 выздоровевших, две смерти;

27. Апанасенковский район - 322 случаев, 290 выздоровевших, три смерти;

28. Кировский горокруг - 222 случая, 202 выздоровевших, четыре смерти;

29. Новоалександровский горокруг - 243 случая, 153 выздоровевших, четыре смерти;

30. Степновский район - 195 случая, 93 выздоровевших, одна смерть;

31. Александровский район - 174 случая, 131 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 109 случаев, 94 выздоровевших, пять смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По данным на утро 20 октября, в Ставропольском крае коронавирус нашли у 19076 человек. От инфекции спасли 13825 пациентов, умерли 379 зараженных.