«Жил с матерью и отцом»: раскрыта личность убийцы Калимат Омаровой

Появилась новая информация о похищении Калимат

Стало известно, кто два года назад убил Калимат Омарову. Задержанный 18 октября 36-летний Магомед Мирзалибагандов из села Леваши сознался в преступлении. Через несколько дней после исчезновения Калимат именно он звонил родителям и просил 2 млн рублей за информацию о местонахождении ребенка. Но потом заявил, что про исчезновение второклашки услышал из новостей и просто хотел нажиться на родительском горе.

В апреле 2019 года суд в Каспийске признал Мирзалибагандова виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и приговорил к двум годам колонии общего режима. Прошлым летом Мирзалибагандов освободился и устроился работать на стройку в родном селе.

Односельчане в разговоре с журналистом «КП» описывают его как «странного, с причудами» человека. Судебно-психиатрическая экспертиза, которую проводили мужчине после задержания еще два года назад, показала, что у него есть признаки органического расстройства личности на фоне эпилепсии, однако в целом он не сумасшедший и в момент преступления осознавал, что делал.

- Здесь много его родственников, семья вполне благополучная, - рассказал житель Леваши. – Жил он вместе с отцом и матерью, но в последнее время чаще бывал в Каспийске.

По информации дагестанской писательницы и блогера Марьям Алиевой, ребенка держали четыре дня в подвале в двух шагах от дома Омаровых по адресу Дербентская, 1.

У Мирзалибагандова была и сообщница, которая тоже задержана. Ее роль в преступлении следствие пока не раскрывает.

- Ей инкриминируется пока только похищение, - уточнили «КП» в следствии.

Однако по словам Марьям Алиевой, женщина была не просто соучастницей, а организатором всего преступления. Более того она — родственница девочки, знавшая о том, что у семьи есть богатая родня и что с них можно потребовать выкуп.

Напомним, тело Калимат нашли в канализационном коллекторе 9 сентября возле дома № 53 по улице Ленина в Каспийске. Следователи нашли следы сексуального насилия на теле ребенка. Оставленный преступником биологический материал взяли для анализа ДНК, после чего сравнили его с пробами, взятыми у Мирзалибагандова.

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