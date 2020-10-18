«ДНК совпадает с найденным на теле»: убийца Калимат Омаровой задержан в Дагестане

Калимат Омарова исчезла 28 июля 2018 года. Её искали всем Кавказом, подключался даже Рамзан Кадыров Фото: СОЦСЕТИ

В Дагестане задержан предполагаемый убийца 8-летней школьницы Калимат Омаровой из Каспийска. По данным источников «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах, его ДНК совпадает с найденным на теле девочки.

Больше двух лет назад ее искал весь Дагестан, волонтеры приезжали даже из Москвы и других регионов. Пытался помочь даже Рамзан Кадыров, но тщетно. Позже оказалось, что девочку, вышедшую в магазин за покупками, похитил неизвестный мужчина. Вероятнее всего, перед смертью девочка подвергалась насилию. После чего убийца проломил ей голову и выбросил тело в сточный канал.

— Сотрудниками оперативного розыска МВД Дагестана и МВД России, при поддержке ФСБ и Следственного комитета по РД, задержан 36-летний житель села Леваши, подозреваемый в убийстве Калимат Омаровой, — сообщила «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы ГУ МВД по региону Гаяна Гариева.

На данный момент подозреваемый доставлен в отдел полиции, с ним работают следователи. Убийцу девочки искали, используя найденные на ее теле следы ДНК, проверили сотни криминальных элементов по всей республике. Однако найти подозреваемого удалось только сейчас.

Калимат вышла в магазин за хлебом и не вернулась Фото: СОЦСЕТИ

ВЫШЛА ЗА ХЛЕБОМ

В последний раз Калимат Омарову видели 28 июля 2018 года, рядом с домом в Каспийске. 8-летнюю девочку послали за хлебом в ближайший магазин. Как убийце удалось ее схватить, не попав ни на одну из внешних камер наблюдения — неизвестно. Но уже через 15 минут после выхода, когда отец позвонил Калимат, чтобы попросить взять в молочном еще какие-то продукты, в ее голосе звучало странное волнение. Впрочем, родитель не обратил на это внимание — никому и в голову не могло прийти, что на несчастную может покуситься насильник.

Искали Калимат всем миром. На поиски девочки вышли тысячи волонтеров. На уши встал, кажется, весь Дагестан. Обшарили каждую канаву и заброшенную стройку, каждую лесополосу рядом с городом. Ничего. Больше месяца поисковики бились, как рыба об лед. Пока в середине сентября из коллектора в Каспийске, который уже проверяли, к слову, не достали тело.

Опознать Калимат не смогли даже родные. Семья распространила заявление, что это не может быть их дочь — пролежав долгое время в воде она изменилась до неузнаваемости. Только генетическая экспертиза дала ответ: тело действительно принадлежит несчастной второкласснице.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Следствие отмалчивалось, появлялись странные версии, вплоть до того, что несчастная могла погибнуть в ДТП. Однако «Комсомолке» удалось выяснить правду: у Калимат проломлена голова, вероятнее всего это был удар тупым предметом. Более того, ребенок, насколько это можно установить по обезображенному телу, подвергся сексуальному насилию. Этот факт долго скрывался от широкой общественности.

Впрочем, в Дагестане и без того для убийцы придумывали страшнейшие наказания. Люди требовали вернуть смертную казнь для неизвестного. Многие открыто признавались в готовности линчевать человека, «сотворившего это невозможное преступление».

Для убийцы Калимат Омаровой предлагали вернуть смертную казнь Фото: СОЦСЕТИ

Благодаря ДНК у следствия появилась зацепка. Сразу же были проверены все криминальные элементы, причастные ранее к педофилии. Круг расширялся, а результата все не было.

— Что бы там ни было, мы найдем его, — обещали «КП» в следственном управлении СКР по Республике Дагестан. — Это дело чести для каждого из нас. Сделать так, чтобы этот человек понес наказание по закону.

После исчезновения Калимат было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Однако дальнейшая его судьба на данный момент неизвестна. Вероятнее всего, к этому обвинению добавилась как минимум еще одна особо тяжкая статья за сексуальное насилие. «КП - Северный Кавказ» продолжает следить за расследованием дела Калимат Омаровой.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«На теле Калимат Омаровой нашли следы сексуального насилия»: следствие раскрыло подробности смерти пропавшей первоклассницы

— Проводятся исследования с биологическим материалом преступника, чтобы сопоставить, выявить его по ДНК, — объяснил "КП-Северный Кавказ" источник в Следственном управлении СКР по Дагестану (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи нашли ДНК убийцы Калимат Омаровой: «Теперь поймать его — дело времени»

Весь Дагестан, вся Россия затаив дыхание, следила за этой трагической историей. В конце июля прошлого года в Дагестане исчезла первоклассница Калимат Омарова. Восьмилетнюю девочку искали «всем миром»: в республику съехались добровольцы со всей страны (подробности).

КСТАТИ

В Дагестане хотят вернуть смертную казнь для убийцы Калимат Омаровой

В социальных сетях Дагестана набирает популярность предложение вернуть смертную казнь. Акция была запущена после публикации сведений о том, что пропавшую в Каспийске 8-летнюю школьницу Калимат Омарову нашли мёртвой (подробности).

Следственный комитет: Найденное тело принадлежит Калимат Омаровой

СК подтвердил, что найденное в сточной канаве тело принадлежит пропавшей школьнице, 8 -летней Калимат Омаровой. Правоохранители уже начали расследование убийства девочки (подробности).