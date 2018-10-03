Следственный комитет: Найденное тело принадлежит Калимат Омаровой

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-03T13:30:36+03:00

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Следственный комитет подтвердил, что найденное в сточной канаве тело принадлежит пропавшей Калимат Омаровой. Правоохранители уже начали расследоввние убийства девочки. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе ведомства.

— 9 сентября 2018 в сточной канаве возле дома № 53 по улице Ленина города Каспийска было обнаружено тело девочки возрастом примерно 8-10 лет, которое находилось в хозяйственной сумке серого цвета. Для опознания тело было предъявлено отцу без вести пропавшей, однако он отказался верить, что это его дочь. Для установления личности, а также причины смерти ребенка следствием были назначены молекулярно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы. Сегодня, 3 октября 2018 года, следствием получены результаты экспертного исследования, в соответствии с которым обнаруженная в сточной канаве города Каспийска девочка является Калимат Омаровой, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что несчастная первоклассница пропала 29 июля 2018 года. Примерно в 12 часов девочка вышла из дома, расположенного по улице Генерала Омарова города Каспийска в ближайший магазин. Через несколько минут отец позвонил Калимат, она ответила взволнованным и неуверенным голосом, но мужчина не обратил на это внимания. После этого Калимат Омарову никто не видел.