Родители Калимат Омаровой наймут для поиска дочери частного детектива

1 Сент. 23:10 2018-09-01T23:21:49+03:00

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Родители Калимат Омаровой, восьмилетней девочки, пропавшей в Каспийске в конце июля, не теряют надежду. они уже обратились во все возможные полицейские инстанции. Но пока никаких результатов и ответов нет. Теперь отец и мать Калимат планируют обратиться к услугам частного детектива.

- Все, в чем мы уверены сейчас на сто процентов — это то, что имело место похищение. Верим, что наша девочка все еще жива и здорова, ее где-то прячут. Не можем понять, неужели никто и ничего не видел во всем Дагестане. так не может быть. Нам нужен профессиональный детектив, который сможет справиться с поиском ребенка, - сообщил отец девочки "Комсомольской правде на Северном Кавказе". - Сейчас подыскиваем опытного специалиста в этом деле.

Государственное же следствие до сегодняшнего дня не может дать ответ на вопрос, где же5 пропавшая малышка и что с ней случилось. По словам правоохранителей и родителей ребенка, в деле были некие зацепки, но все они увели в ложном направлении. Не отозвалась и женщина, которая могла быть свидетелем и попала на камеру наблюдения недалеко от места, где пропала Калимат.

Волонтеры из других регионов поиски на данный момент прекратили, поэтому родственники теперь рассчитывают только на органы следствия, которые обещали работать до тех пор, пока ребенок не будет найден. Также родители Калимат могут рассчитывать на собственные силы.

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