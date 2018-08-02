Родители таинственно пропавшей в Дагестане первоклассницы - похитителям: "Пожалуйста, верните дочку. Полиция не будет вас искать"

2 Авг. 17:55 2018-08-02T19:51:25+03:00

В Каспийске родители отправили 8-летнюю дочку за хлебом. Булочная в соседнем доме. Пройти нужно было сто метров. Но девочка пропала [аудио, видео]

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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТЛИЧНИЦА

Калимат Омаровой - всего 8 лет. Но она очень самостоятельная девочка. Малышка на одни пятерки закончила первый класс. И даже в школу, которая находится в двух километрах от дома, добирается пешком одна. Стоит ли удивляться, что в продуктовый магазин, который находится буквально в ста мерах от жилья, Калимат бегала практически каждый день.

Но 30 июля эта самостоятельность обернулась ЧП. Уйдя за хлебом, девочка пропала...

- В 11 утра жена попросила дочку сходить в магазин за хлебом, - вспоминает отец девочки Абдурахман. - Калимат не раз ходила в этот магазин и раньше, тем более что его видно из окон нашей квартиры. И вообще дочка у нас очень самостоятельная. В школу (она закончила второй класс) Калимат ходит одна за 2 километра туда и обратно. Даже если бы я ее в Махачкале оставил, она бы через час добралась бы домой в Каспийск (расстояние - 18 км - прим. ред.). Поэтому мы не переживали. Примерно в 11.30 я ей набрал и попросил еще купить майонеза для зеленого борща. Дочка сказала: «Хорошо, папа». Но голос ее показался мне странным. Я каким-то отцовским чувством ощутил, что рядом с ней есть человек. Потом через 10 минут ей позвонила мама, но телефон уже был выключен.

Волонтеры расклеили уже не меньше 1 тысячи листовок с призывом о помощи в поисках ребенка.

Мать Калимат Оксана побежала в магазин, но там ей сказали, что девочка сюда не заходила. Тогда бросились искать ее по району, кричать «Калимат!», опрашивать окружающих. Когда через час это не принесло результата, вызвали полицию.

ВЫКУП ИЛИ МАНЬЯК?

Папа пропавшей девочки работает инженером в строительной фирме мама - домохозяйка (помимо Калимат в семье еще двое детей помладше). Абдурахман не зарабатывает миллионов. Но мужчина все равно считает, что его дочку могли похитить ради выкупа.

- Может, похитителям нужны деньги? Но когда поднялась шумиха, то эти негодяи затаились. Боятся теперь себя выдать. С другой стороны, что с меня взять, богатств нет, я обычный инженер в дорожном препдриятии, - рассуждает Омаров. - Не знаю, кто мог это сделать. Просто не знаю. Врагов у меня нет. Никаких угроз я не получал. У меня нет долгов и никому плохого не делал.

Увы, во дворе дома, где живут Омаровы, нет камер наблюдения. Нет "наружки" и на крыльце продуктового магазина.

У дома Калимат круглостуочно работает штаб по поиску девочки.

В соцсетях бурно обсуждается версия, что девочку мог увести знакомый семьи. Но ее отец отвергает это предположение. Среди близких родственников тех, кто мог бы так поступить, нет.

- Насколько я знаю, никаких зацепок у следствия пока нет, - сокрушенно говорит Абдурахман.

Кстати, силовики уже завели уголовное дело по статье "Убийство". Но следователи подчеркивают, что эта мера вовсе не означает, что девочка, действительно, погибла. Просто уголовка по тяжкой статье дает сыщикам больше полномочий. наравне с похищением ради выкупа следователи рассматривают версию с педофилом-отморозком. В Каспийске проверяют всех бывших зеков, кто имел судимости по преступлениям, связанным с детьми.

Калимат - очень самостоятельная девочкаФото: vk.com

- Работает большая следственно-оперативная группа, отрабатывающая все возможные версии исчезновения ребенка. Ведется очень большой объем работы, опрошены уже десятки людей, - уверяет представитель Следственного управления СКР по Дагестану Егор Балашов.

Интервью с отцом пропавшей в Дагестане девочки 00:00 00:00

Зацепка

Нашли телефон, принадлежавший Калимат?

Два дня назад в мусорном баке на окраине Каспийска полиция обнаружила сотовый, облитый кислотой. Силовики сразу предположили, что это мобильник пропавшей девочки, от которого избавились похитители. Улику показали Омаровым. Но родители сразу сказали: "У дочки был другой телефон!"

Улика оказалась пшикомФото: Следственный комитет России

Сказано!

"В любом месте отпустите, мы сами заберем ее"

Мама Калимат записала видеообращение к похитителям:

- Пожалуйста, верните мою дочь. Если вы забрали мою девочку ради выкупа… Ради Аллаха, пожалуйста, верните мою дочь. В любом месте отпустите, мы сами заберем ее. Мы никому не перешли дорогу... Не будем заявления писать, ребенка допрашивать не будем. Спасибо всем, кто помогает нам, мы не ожидали такой помощи.

Если у вас есть информация, где может быть Калимат или кто ее мг похитить, звоните в любое время по телефону: 89624036216 или пишите на электронную почту: kp.stv@phkp.ru

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