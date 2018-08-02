2018-08-02T15:05:42+03:00
Происшествия

Загадочное исчезновение восьмилетней девочки в Дагестане: следствие рассматривает три версии пропажи ребенка

Пока никаких следов Калимат Омаровой обнаружить не удается
Михаил ЮЖНЫЙ
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Калимат Омарова пропала 29 июля.Калимат Омарова пропала 29 июля.
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В Дагестане более 2 тысяч человек продолжают искать пропавшую в Каспийске восьмилетнюю девочку Калимат Омарову. 29 июля она вышла из дома за хлебом и не вернулась. Поиски ребёнка ведутся пятый день, но за это время правоохранители так и не смогли приблизиться к загадке исчезновения ребенка.

Известно, что следователи уже опросили по делу более 45 человек, в том числе родственников девочки, но пока никаких зацепок не получили. Поисками ребенка занимается почти вся республика, задействованы полицейские, спасатели, волонтеры.

ВЕРСИЯ 1: ПОХИЩЕНИЕ

- Есть несколько версий исчезновения ребенка, - сообщили "КП" в Следственном управлении СКР по Дагестану. -Главная, которую рассматривает следствие, похищение. Очевидцы говорят, что Калимат в день исчезновения видели с какими-то незнакомцами в районе приморского коттеджного поселка в Каспийске.

Однако следователи не понимают, зачем было похищать ребенка, если не последовало требование о выкупе. Да и взять с родителей Калимат особо нечего: отец работает инженером в дорожной службе в Каспийске, мать - безработная. Семья никак не связана с силовиками. Никаких угроз Омаровы, в семье которых есть еще старший брат и старшая сестра, никогда не получали.

ВЕРСИЯ 2: УТОНУЛА

По другой версии, девочка могла упасть в дренажный канал, который проходит совсем недалеко от ее дома. Однако практически весь его, от дна до поверхности, уже проверили спасатели и волонтеры и ничего не нашли. Волонтеры проверили по нескольку раз строящиеся и жилые дома в окрестностях, пустыри, свалки. канализационные люки - ничто не принесло результатов.

ВЕРСИЯ 3: СТАЛА ЖЕРТВОЙ МАНЬЯКА

Правоохранители проверяют в округе и всех рецидивистов, имевших сроки за преступления над детьми.

- Они все опрошены. У них взяты образцы ДНК. Пока это все, - сообщили "КП" в пресс-службе Следственного управления СКР по Дагестану.

Одной из улик мог стать найденный на улице облитый кислотой мобильный телефон. Поначалу была информация, что сотовый мог принадлежать пропавшей девочке. Но родственники ребенка опровергли это.

Сейчас поиски малышки продолжаются. На помощь уже отправились опытные специалисты из волонтерского движения Liza Alert. Искать девочку помогают даже вертолеты, кружащие над Каспийском.

- Работает более 150 человек, - рассказал "КП" о ходе поиска один из волонтеров. - Группы стараемся разбивать на пятерки. Доехали «Лиза Алерт» Киров и сразу в дело. Весь день работала авиация. МЧС, МВД, СК и местная администрация показывают примеры взаимодействия

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