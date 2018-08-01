Мать пропавшей девочки из Каспийска обратилась к похитителям своего ребенка

1 Авг. 09:50 2018-08-02T14:16:59+03:00

Калимат Омарову не могут найти уже третий день

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Мать Калимат Омаровой, пропавшей 8-летней девочки из Каспийска, обратилась к похитителям с просьбой вернуть дочку. Напомним, девочка вышла из дома 29 июля текущего года и не вернулась.

— Пожалуйста, верните мою дочь. Если вы забрали мою девочку ради выкупа… Ради Аллаха, пожалуйста, верните мою дочь, — умоляет похитителей рыдающая женщина. - В любом месте отпустите, мы сами заберем ее. Мы никому не перешли дорогу... Не будем заявления писать, ребенка допрашивать не будем. Спасибо всем, кто помогает нам, мы не ожидали такой помощи..

Напомним, два дня назад маленькая Калимат вышла за хлебом в магазин и больше домой не вернулась. Отец смог дозвониться ей мобильному телефону. Девочка взволнованно сказала, что скоро придет домой, после чего ее сотовый телефон был отключен.

Сейчас в Дагестане ведется масштабная поисковая операция, и тысячи волонтеров, полицейских, спасателей, со всей республики, денно и нощно ищут пропавшего ребенка. В Каспийске был найден мобильный телефон, который кто-то облил кислотой и пытался сжечь. По предварительным данным, сотовый мог принадлежать 8-летней пропавшей девочке. Однако, родственники пропавшей девочки смартфон не признали, а позже следователь уточнил, что аппарат действительно не принадлежал Калимат.

Залитый кислотой телефон, который мог принадлежать девочке

Как сообщала «Комсомольской правда на Северном Кавказе» по факту исчезновения 8-летнего ребенка Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело. Предварительной главной версией правоохранители называют похищение ребенка неизвестными мужчинами.

Если кто-нибудь знает что-то о местонахождении девочки, следователи просят позвонит по номеру: 8-928-250-00-80 или 02.