Родители Калимат Омаровой обратились к финалистке «Битвы экстрасенсов»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-08T16:44:08+03:00

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Уже десятый день весь Дагестан ищет пропавшую в Каспийске школьницу Калимат Омарову.

Поиски на родине пока никакого результата не принесли. Искать девочку начали уже на территории соседних республики. Ее отчаявшиеся родственники рады любой помощи. Оказалось, что родители девочки обратились за советом даже к экстрасенсам.

Среди тех магов, кого попросили о помощи отец и мать пропавшей малышки была даже известная на весь Дагестан ясновидящая Фатима Хадуева — финалистка 13-го сезона знаменитой передачи «Битвы экстрасенсов» на ТНТ.

Финалистка 13 сезона «Битвы экстрасенсов» Фатима ХадуеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Все экстрасенсы нам одно говорят: наша девочка жива. Сейчас, по словам магов, её держат в каком-то закрытом тёмном помещении, — рассказал «Комсомольской правде» отец Калимат Абдурахман Омаров. — Рядом с ней неизвестный страшный человек. Но, по словам ясновидящих, нашу дочь непременно найдут и скоро смогут вернуть домой.

Напомним, Калимат Омарова ушла из дома за хлебом 29 июля и таинственно пропала. Найти ее следователи, спасатели и волонтеры, не могут уже более недели. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Основной версией исчезновения ребенка рассматривается ее похищение опытным преступником, хотя не исключается и несчастный случай.

Сейчас у следствия появились некая информация о том, что случилось с девочкой в последний день, когда ее видели. Все эти данные нашли и передали правоохранителям поисковики из добровольческого движения Liza Alert, активно работающие сейчас в Каспийске.

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