У следствия появились зацепки в деле об исчезновении в Дагестане восьмилетней Калимат
Поиски пропавшей в Каспийске Калимат Омаровой продолжаются. Добровольцы рассказали, что вместе с другими активистами проделали титаническую работу.
- Сотни километров пройдено. В городе Каспийске осмотрен осмотрен буквально каждый уголок, каждая квартира, каждый подвал и чердак. День пропажи малышки восстановлен по секундам, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в организации Liza Alert. - Все, что удалось установить, было немедленно передано сотрудникам полиции.
По словам правоохранителей, версии об исчезновении девочки, которые сейчас звучат в интернете, — на 95 процентов чистой воды выдумка или преувеличение. Так, сообщение о якобы найденном телефоне девочки, который был залит кем-то серной кислотой, — всего лишь слухи. Не потверждается и информация о гибели ребенка. Ведутся ее поиски не только в Дагестане, но и в соседней Чечне.
В масштабных поисках участвуют спасатели, полиция, следователи и много местных жителей. По словам регионального представителя отряда Liza Alert Тимура Будагова по поиску Калимат уже есть конкретные наработки, зацепки, свидетельства, все это передано следователям. Разглашать, что именно выяснили волонтеры и правоохранители, пока категорически нельзя.
Напомним, в последний раз маленькую Калимат видели 29 июля. Она как обычно вышла из дома в соседний магазин за хлебом и бесследно исчезла. Рассматриваются разные версии пропажи девочки. Основная из них — похищение ребенка профессиональным и опытным преступником.
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