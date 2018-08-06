Следствие: Калимат Омарову украл профессионал

СЕГОДНЯ 11:14 2018-08-06T11:40:38+03:00

Калимат Омарову не могут найти уже больше недели

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Восьмилетнюю школьницу из Каспийска Калимат Омарову, пропавшую в 29 июля, ищут по всему Дагестану и даже за пределами региона. Но поиски все никак не приносят результатов.

Напомним, дагестанская девочка ушла из дома в ближайший магазин за хлебом и больше к родителям не вернулась. Есть лишь несколько сообщений от очевидцев, что ребенка могли видеть в компании незнакомцев у "Анжи-Арены" в Каспийске, а также в районе коттеджей на берегу моря.

Где могли видеть Калимат в последний раз

По факту исчезновения Калимат возбуждено уголовное дело. Волонтеры продолжают обследовать территории, где может находиться ребенок, а также ведут широкую работу по информированию общественности. Каждый день вот уже в течение недели с момента пропажи ребенка, печатаются сотни новых листовок с детальными ориентировками исчезнувшей девочки. Их расклеенно и роздано уже более 20 тысяч.

Информация о пропаже ребенка распространяется в крупных городах соседних с Дагестаном субъектов СКФО. Большая кампания по поиску девочки ведется и в Интернете – информацию о Калимат распространяют по региональным пабликам и группам в соцсетях Северного Кавказа.

- Одна из версий - хорошо спланированное похищение, и девочка уже давно может находиться далеко за пределами родного региона. Первые вещественные улики оказались ложными следами. Ничего не дал и допрос людей, которые могли подозреваться в этом преступлении, - ранее судимых лиц, родственников девочки. Изучение видео с камер наблюдения и опрос практически всех жителей Каспийска тоже не принесли никакого результата, - рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных органах Дагестана. - То, что ребенок посреди бела дня в людном городе пропал фактически бесследно, может указывать на весьма детальное планирование его похищения и высокий профессионализм преступника.

В то же время полицейские до конца не отвергают версию несчастного случая. Например, что Калимат могла упасть в дренажный канал, протекающий по территории Каспийска. Однако практически весь его уже проверили спасатели, и никаких следов девочки здесь не нашли.

А в Каспийск, тем временем, продолжают съезжаться на поиски Калимат добровольцы со всей страны.

— Времени с момента исчезновения Калимат прошло немало. Но этот срок еще нельзя считать критическим, — расссказал координатор поискового отряда Liza Alert Тимур Будагов. — Поиски будут продолжаться до тех пор, пока мы видим их целесообразность. Сейчас волонтеры прочесали большую часть Каспийска, тщательно проверяют его загородный сектор.

По словам правоохранителей, из соцсетей поступило неподтвержденное пока свидетельство, что похожую на Калимат девочку видели на Ставрополье, в районе станицы Суворовской. Эту информацию сейчас проверяют следователи.

Еще одно сообщение пришло из соцсетей Воронежа. Родителям Калимат оттуда прислали фото девочки, весьма похожей на пропавшую малышку. Но отец ребенка, увидевший снимок, сказал, что на фото не его дочь.

- Мы не знаем, где наша дочь. Но мы мы верим, она найдется, - говорит отец Калимат. -

Мать Калимат Омаровой обратилась к похитителям дочери.В Каспийске продолжаются поиски школьницы Калимат Омаровой.

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