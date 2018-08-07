Пропавшую в Каспийске Калимат Омарову ищут в Чечне
Поиски пропавшей восьмилетней девочки из Каспийска Калимат Омаровой ведутся уже не только в ее родном Дагестане. К розыску подключились и в соседних регионах СКФО - в Чечне, в Ставропольском крае. Также ищут Калимат и краснодарские правоохранители.
- 6 августа волонтерами наших поисково-спасательных отрядов в Чечне была проведена огромная работа по раздаче ориентировок, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в поисковом волонтерском движении Liza Alert. - Вся имеющаяся информация о поиске пропавшей Калимат Омаровой была передана во все государственные учреждения города Грозный.
Интервью с отцом пропавшей в Дагестане девочки
Ориентировки на девочку также распространены по всем отделениям МВД, рынкам, библиотекам Чеченской Республики. Волонтеры отнесли их во все отделения Почты России, салоны сотовой связи, магазины региона. Сотрудники Liza Alert проинформировали о пропавшей девочке все посты ДПС, дежурящие на дорогах республики.
Также, как уточнили "КП" ориентировки на Калимат запросили и распространили в своих регионах правоохранители Ставропольского и Краснодарского краев.
Напомним, маленькая Калимат ушла из дома в Каспийске 29 июля. Девочка отправилась в ближайший магазин за хлебом и больше к родителям не вернулась. Найти ее уже более недели не могут тысячи полицейских, спасателей и волонтеров поисковых организаций. Следователи полагают, что если имело место похищение, то его совершил опытный преступник. Пока никаких зацепок в поиске ребенка у следствия нет.
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