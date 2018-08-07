Пропавшую в Каспийске Калимат Омарову ищут в Чечне

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-07T15:02:07+03:00

Также к поискам исчезнувшего ребенка подключились ставропольские и краснодарские полицейские

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Поиски пропавшей восьмилетней девочки из Каспийска Калимат Омаровой ведутся уже не только в ее родном Дагестане. К розыску подключились и в соседних регионах СКФО - в Чечне, в Ставропольском крае. Также ищут Калимат и краснодарские правоохранители.

- 6 августа волонтерами наших поисково-спасательных отрядов в Чечне была проведена огромная работа по раздаче ориентировок, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в поисковом волонтерском движении Liza Alert. - Вся имеющаяся информация о поиске пропавшей Калимат Омаровой была передана во все государственные учреждения города Грозный.

Интервью с отцом пропавшей в Дагестане девочки 00:00 00:00

Ориентировки на девочку также распространены по всем отделениям МВД, рынкам, библиотекам Чеченской Республики. Волонтеры отнесли их во все отделения Почты России, салоны сотовой связи, магазины региона. Сотрудники Liza Alert проинформировали о пропавшей девочке все посты ДПС, дежурящие на дорогах республики.

Также, как уточнили "КП" ориентировки на Калимат запросили и распространили в своих регионах правоохранители Ставропольского и Краснодарского краев.

Напомним, маленькая Калимат ушла из дома в Каспийске 29 июля. Девочка отправилась в ближайший магазин за хлебом и больше к родителям не вернулась. Найти ее уже более недели не могут тысячи полицейских, спасателей и волонтеров поисковых организаций. Следователи полагают, что если имело место похищение, то его совершил опытный преступник. Пока никаких зацепок в поиске ребенка у следствия нет.

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