2018-08-09T13:33:40+03:00
Происшествия

Звезда КВН из Пятигорска обратилась к похитителям Калимат Омаровой

Ольга Картункова попросила злоумышленников вернуть девочку родителям
Алена БЕЛЯЕВА
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Ольга Картункова попросила злоумышленников вернуть девочку родителям Фото: www.instagram.com/kartynkova222/Ольга Картункова попросила злоумышленников вернуть девочку родителям Фото: www.instagram.com/kartynkova222/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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История пропавшей восьмилетней девочки Калимат Омаровой из Дагестана привлекает все больше внимания общественности. Вот и звезды российского шоу-бизнеса подключились к поискам малышки.

КВНщица Ольга Картункова разместила в своем аккаунте в Инстаграм сразу несколько постов, посвященных Калимат и просила своих подписчиков распространить эти записи, чтобы помочь поискам. Под последней записью юмористка даже обратилась к похитителям:

- Ты же читаешь, смотришь, боишься!!!! Все ходим под Богом!!!!! Верни маме и папе дочку!!!! Она не виновата ни в чем!!!! ( Прим. Ред. - Пунктуация сохранена).

Напомним, 11 дней назад Калимат Омарова пошла в магазин за хлебом, но так и не вернулась домой. Малышку все это время ищут полицейские, спасатели и волонтеры. Увы, пока удалось найти лишь ее покореженный мобильный телефон.

По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело. Основная версия у следствия - похищение опытным преступником. Хотя версия с несчастным случаем также не исключается.

Поиски Калимат давно вышли за пределы Каспийска. А родители и вовсе обратились к экстрасенсам, которые в один голос уверяют: "Девочка жива".

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В Дагестане более 2 тысяч человек продолжают искать пропавшую в Каспийске восьмилетнюю девочку Калимат Омарову. 29 июля она вышла из дома за хлебом и не вернулась (подробности).

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