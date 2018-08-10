Пропавшую восьмилетнюю дагестанцу Калимат Омарову начали искать по всей России

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-10T11:05:19+03:00

В первую очередь следователи и волонтёры прочёсывают стройки, дачи и канализационные коллекторы

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Поиски пропавшей восьмилетней Калимат Омаровой из Каспийска продолжаются, однако в отсутствие видимых результатов следователи решили расширить зону поиска. Теперь ориентировки на девочку разосланы по всей России.

— Пока никаких положительных или отрицательных результатов нет, нам остаётся лишь расширять зону поиска. Сначала мы подключили коллег из соседних регионов Северного Кавказа, теперь ориентировки на девочку разосланы по различным учреждениям страны. Девочку ищут всей Россией, — рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в следственном управлении СКР по Республике Дагестан.

Кроме того, на данный момент у правоохранителей есть ряд свидетельств и зацепок, которые на данный момент запрещено разглашать. Однако из-за них возобновились еще более тщательные повторные поиски на территории самого Дагестана.

— Несмотря на то, что мы досконально обследовали почти всю республику, сейчас возобновлены поиски в определённых местах. В поисках пропавшей Калимат мы заново прочёсываем все стройки, пустыри, разнообразные дачные кооперативы и коллекторы, — рассказал собеседник.

Напомним, школьница Калимат Омарова из Каспийска бесследно исчезла в воскресенье 29 июля. Родители послали девочку за хлебом в ближайший магазин, находящийся буквально под окнами отчего дома, однако по неизвестным причинам малышка сильно задержалась. Когда через 15 минут отец позвонил Калимат, её голос показался ему странно взволнованным. Больше её никто не видел, а мобильный телефон перестал отвечать.

К поискам пропавшей первоклассницы подключились тысячи волонтёров и сотни правоохранителей, они прочесали почти весь Дагестан, к поискам привлекались даже вертолёты. Однако все поиски были тщетны. Тогда ориентировки на девочку были разосланы по ближайшим регионам Северного Кавказа.

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