Семья Калимат Омаровой не верит, что полицейские нашли останки их девочки

СЕГОДНЯ 19:49 2018-09-09T19:50:29+03:00

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Семья Калимат Омаровой не верит, что найденные в канале в Каспийске останки ребенка это их девочка. Как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" дядя пропавшей школьницы Малик Кимбаров, после первого осмотра они поняли, что тело не похоже на Калимат.

- Сейчас рано делать выводы, так как экспертиза ДНК будет готова только через три дня, но мы можем сказать, что у найденного тела другие биометрические данные. Не совпадает вес, рост, нет пломб в зубах, которые ставили Калимат. Мы продолжаем поиски, - отметил мужчина.

Напомним, сегодня в Каспийске из канала вытащили сумку, в которой находилось тело ребенка. Там же была одежда, похожая на ту, что носила Калимат Омарова в день своего исчезновения 29 июля. Окончательные выводы об этой страшной находке можно будет сделать только после экспертизы ДНК, на проведение которой потребуется несколько дней. В это время родственники малышки не планируют сидя сложа руки и продолжат поиски.

В социальных сетях сейчас активно обсуждают, что найденное тело может принадлежать второй пропавшей малышке - Айзанат Акбулатовой, которая ушла из дома 7 сентября и до сих пор не вернулась. Следователи пока никак не комментируют эту информацию.

Между тем, в комментариях в Инстаграме Малика Кимбарова пользователи высказывают поддержку его семье и не теряют надежду, что маленькую Калимат все же удастся найти и вернуть домой целой и невредимой.

kimbarov Семья Калимат Омаровой считает, что в канале нашли не их ребенка

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