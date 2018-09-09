В Дагестане найдены останки ребенка, которые могут принадлежать Калимат Омаровой
В Дагестане из канала выловили сумку, в которой находилось детское тело. Согласно предварительным данным, это может быть 8-летняя Калимат Омарова, которая пропала в Каспийске уже больше месяца назад.
Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" собственный источник в правоохранительных структурах республики, сейчас проводится экспертиза, которая должна установить личность найденного ребенка. Дело в том, что тело провело в воде довольно долго, и обычным способом опознать погибшего человека невозможно.
Согласно имеющимся данным, одежда, которая находилась в сумке, похожа на ту, в которую была одета Калимат Омарова в день своего исчезновения.
Тем временем, в социальных сетях распространяются слухи о том, что в канале нашли тела сразу двух маленьких детей. По словам очевидцев, второй погибшей может оказаться пропавшей 7 сентября Айзанат Акбулатовой. Официальной информации по этому поводу пока не поступало.
Напомним, Калимат Омарова пропала в Каспийске 29 июля, когда пошла за хлебом в магазин, расположенный рядом с ее домом. В ее поисках приняли участие тысячи людей с разных уголков России, но они так и не принесли результатов.
Родители девочки даже обращались к экстрасенсу, который заявил, что Калимат жива и находится в заточении у какого-то человека. После этого они решили нанять частного детектива, в надежде, что он сможет пролить свет на исчезновении их малышки.
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