Рамзан Кадыров присоединился к поискам Калимат Омаровой

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-16T15:11:34+03:00

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Рамзан Кадыров тайно приказал вести поиски восьмилетней школьницы Калимат Омаровой, пропавшей в дагестанском Каспийске. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» стало известно от министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова.

— В день похищения Калимат Рамзан Ахматович обратился к нам с требованием тайно начать поиски девочки. Глава Чечни не хотел огласки, надеялся оказать помощь инкогнито, как обычный человек. Для этого были привлечены все силы по линии внешних связей, представительства и землячества по всему Северному Кавказу, — сообщил Джамбулат Умаров.

Кроме того, в департаменте внешних связей министерства была сформирована специальная рабочая группа, занимавшаяся сбором оперативной информации. О ходе поисков чиновники лично докладывали Рамзану Кадырову, который пристально следил за ситуацией.

Калимат Омарова пропала 18 дней назад

— Несмотря на то, что с соцсетях пишут, что поиски прекращены, это не правда. Я официально, от лица главы и правительства Чеченской Республики, заявляю, что поиски велись и будут продолжаться, пока девочку не найдут. Мы собираемся связаться с родителями Калимат, чтобы координировать дальнейшие действия, — заявил министр.

Кроме того Джамбулат Умаров обратился к похитителям восьмилетней школьницы.

— Я хочу предупредить тех, кто похитил Калимат. Вас ищет весь Кавказ, все мусульмане, все россияне. Отпустите маленькое, ни в чём не повинное создание. Ибо, клянусь Аллахом, мы вас найдём! — заявил Умаров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/664608" frameborder="0"></iframe> Джамбулат Умаров обратился к похитителям восьмилетней дагестанской школьницы Калимат Омаровой.

Напомним, что восьмиолетняя школьница пропала 29 июля. Калимат Омарова по просьбе родителей вышла за хлебом в магазин, находяшийся прямо под окнами отчего дома. Однако девочка так и не вернулась. Последний раз с ней разговаривал отец, который через 15 минут позвонил ей и попросил купить другие продукты. Он вспоминает, что голос дочери был странным и взволнованным.

После пропажи девочки к её поискам подключились добровольцы и волонтёры со всей России. Они прочесали весь Каспийск, потом расширили зону поисков до республики. Сейчас ориентировки на девочку разосланы по всей стране. Однако, спустя 18 дней, никаконй новой информации о пропавшей нет.

Родители Калимат даже обращались к известным ясновидящим, среди которых была и финалистка «Битвы Экстрасенсов» Фатима Хадуева. Все маги увидели девочку живой, в тёмном помещении с «тёмным» человеком, однако предоставить следствию более точную информацию не смогли.

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