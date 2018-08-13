Из Дагестана уехали почти все волонтеры, занимавшиеся поисками пропавшей Калимат Омаровой

СЕГОДНЯ 11:35 2018-08-13T12:39:49+03:00

Родственники девочки надеются, что теперь похитители выйдут с ними на связь

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Из Дагестана уехали практически все волонтеры из других регионов, которые прибыли в республику ради поисков пропавшей восьмилетней Калимат Омаровой. Как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" родственник исчезнувшей девочки, возможно, это даже сыграет на руку следствию.

- Мы очень надеемся, хотя это лишь одна из версий, что теперь шумиха уляжется и похитители Калимат выйдут на связь, чтобы получить выкуп. Может они боялись попасться и из-за массовой огласки затаились на время. Теперь поиски стали не столь масштабными и они могут прислать нам весточку. Конечно, это просто наши мысли, но ведь мы проверили все здания, подвалы и даже камни - Калимат нигде нет, - объяснил брат девочки.

На данный момент следователи продолжают искать неизвестную женщину, которая последней видела пропавшую Калимат Омарову. Незнакомка попала на камеры видеонаблюдения. Согласно записи, она шла по тому же маршруту, что и девочка и могла видеть момент похищения. Не исключается и версия о том, что женщина сама может быть причастна к исчезновению школьницы.

Напомним, Калимат Омарова исчезла уже 15 дней назад. 29 июля девочка пошла за хлебом в магазин, который находился рядом с ее домом в Каспийске, и не вернулась.

Все это время продолжались поиски малышки, но ни волонтерам, ни полицейским не удалось найт ни единой зацепки. Родственники Калимат даже решились на обращение к экстрасенсу, которая заявила, что девочка жива, но ее удерживает в темном месте незнакомый мужчина.

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