В Дагестане ищут женщину, которая последней видела пропавшую Калимат Омарову

СЕГОДНЯ 14:51 2018-08-10T14:51:59+03:00

Калимат Омарову ищут в Дагестане уже более 10 дней

Незнакомка шла по тому же маршруту, по которому проходила исчезнувшая девочка

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В Каспийске правоохранители спешно ищут возможную свидетельницу похищения восьмилетней Калимат Омаровой. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в правоохранительных органах Дагестана.

- Есть видеозапись с камеры детского сада, расположенного недалеко от магазина, куда направилась в день исчезновения Калимат. Как раз в то время отец звонил дочери по сотовому телефону. Это было примерно в полдень 29 июля, - уточнили правоохранители. - На записи четко видно женщину, которая шла между домами в сторону того самого магазина, и по тому самому маршруту, где могла пройти Калимат.

Камера, по словам правоохранителей, четко сняла эту женщину. В какой-то момент она остановилась, обернулась, посмотрела по сторонам, и пошла дальше. Следователи не исключают, что эта прохожая может, как то связана с возможным похищением Калимат.

По предварительно данным, это была женщина средних лет. Следствие разыскивает незнакомку, чтобы она рассказала все подробности, которые она может знать о похищении ребенка.

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