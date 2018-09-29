Мама Калимат Омаровой - похитителю: "Аллах накажет вас. Вам легче отпустить ее"

СЕГОДНЯ 15:10 2018-09-29T15:11:41+03:00

Женщина еще раз обратилась к преступнику. Она не верит, что найденные останки ребенка могут принадлежать ее дочери [аудио]

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Мама пропавшей без вести 8-летней Калимат Омаровой еще раз обратилась к похитителю дочери. Свое послание она выложила в соцсети с надеждой, что оно дойдет до адресата:

Мама Калимат Омаровой обращается к похитителю 00:00 00:00

В аудиозаписи измученная неведением она умоляет вернуть Калимат. И хотя ДНК-экспертиза найденных останков ребенка еще не готова, женщина верит, что дочь жива.

- ДНК еще не готовы, но я чувствую, что это не моя дочка. Надеюсь, что, кто похитил мою дочь есть в соцсетях, читают и слушают. Если у вас есть дети, родные - побойтесь всевышнего, отпустите мою дочку. Рано или поздно вас все равно Аллах накажет за все пролитые наши слезы, за боль, которую причинили моей дочке, разлучив ее с нами . Мы не перестанем искать мою дочь, пока не найдем. Вам будет просто легче отпустить ее где-нибудь. Дайте ей в руки записку с нашими номерами. Отпустите в конце концов, - сказала мама Калимат.

Напомним, маленькая Калимат Омарова пропала в Дагестане 29 июля этого года. Девочка вышла из дома за хлебом, и больше ее никто не видел. Ищут девочку следователи, волонтеры, родственники, силовики. И не только в Дагестане, но и в других регионах России. За два месяца поиски нисколько не продвинулись.

Изначально рассматривались три версии пропажи Калимат: утонула в дренажном канале, стала жертвой маньяка-рецидивиста, была похищена. После оперативных работ первую - исключили, вторую - поставили под большое сомнение. Сейчас девочку ищут по версии с похищением - причем, профессиональным, поскольку преступник предугадал все детали и не оставил следователям ни одной зацепки.

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