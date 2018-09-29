2018-09-29T15:11:41+03:00
Происшествия

Мама Калимат Омаровой - похитителю: "Аллах накажет вас. Вам легче отпустить ее"

Женщина еще раз обратилась к преступнику. Она не верит, что найденные останки ребенка могут принадлежать ее дочери [аудио]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Девочку ищут с конца июляДевочку ищут с конца июляФото: Евгения СОКОРЕВА
Изменить размер текста:

Мама пропавшей без вести 8-летней Калимат Омаровой еще раз обратилась к похитителю дочери. Свое послание она выложила в соцсети с надеждой, что оно дойдет до адресата:

Мама Калимат Омаровой обращается к похитителю

00:00
00:00

В аудиозаписи измученная неведением она умоляет вернуть Калимат. И хотя ДНК-экспертиза найденных останков ребенка еще не готова, женщина верит, что дочь жива.

- ДНК еще не готовы, но я чувствую, что это не моя дочка. Надеюсь, что, кто похитил мою дочь есть в соцсетях, читают и слушают. Если у вас есть дети, родные - побойтесь всевышнего, отпустите мою дочку. Рано или поздно вас все равно Аллах накажет за все пролитые наши слезы, за боль, которую причинили моей дочке, разлучив ее с нами . Мы не перестанем искать мою дочь, пока не найдем. Вам будет просто легче отпустить ее где-нибудь. Дайте ей в руки записку с нашими номерами. Отпустите в конце концов, - сказала мама Калимат.

Напомним, маленькая Калимат Омарова пропала в Дагестане 29 июля этого года. Девочка вышла из дома за хлебом, и больше ее никто не видел. Ищут девочку следователи, волонтеры, родственники, силовики. И не только в Дагестане, но и в других регионах России. За два месяца поиски нисколько не продвинулись.

Изначально рассматривались три версии пропажи Калимат: утонула в дренажном канале, стала жертвой маньяка-рецидивиста, была похищена. После оперативных работ первую - исключили, вторую - поставили под большое сомнение. Сейчас девочку ищут по версии с похищением - причем, профессиональным, поскольку преступник предугадал все детали и не оставил следователям ни одной зацепки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Родители таинственно пропавшей в Дагестане первоклассницы - похитителям: «Пожалуйста, верните дочку. Полиция не будет вас искать»

В Каспийске родители отправили 8-летнюю дочку за хлебом. Булочная в соседнем доме. Пройти нужно было сто метров. Но девочка пропала (подробности).

Криминалисты: найденная в сумке убитая девочка старше Калимат Омаровой

Тело ребенка тяжело опознать из-за долгого пребывания в воде [видео]

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Подробности страшной аварии в Кабардино-Балкарии: двое погибли, четверо пострадали
В Пятигорске "Гранта" сбила школьника
Власти Ингушетии показали на карте новые границы с Чечней
Минздрав Кабардино-Балкарии возразил федеральной статистике младенческой смертности
Смертельное ДТП В Кабардино-Балкарии попало на видео
К 12 годам тюрьмы приговорили жителя Дагестана, расстрелявшего обидчика брата
За попытку спасти жизни полицейских в Ингушетии наградили местного жителя
Грядка не в порядке: в Дагестане женщина культивировала коноплю
Впервые за полвека Ставрополье убирает хлопок
В Ингушетию упал снаряд с военных учений в Северной Осетии
Пожилого ставропольца проткнуло металлическом прутом
Убитый в Дагестане боевик прятал при себе бомбу
Полпред президента в СКФО назвал причину потасовки со стрельбой в Кенделене
Сбербанк предлагает льготные тарифы тем, кто ведет бизнес с Китаем
На Ставрополье хакеры под видом приставов заражают вирусами компьютеры
В Дагестане против сотрудника казначейства возбудили 3 уголовных дела
По обороту валюты Махачкалу обогнала только Москва
Сергей Семак: Выиграть у «Анжи» в Махачкале будет очень трудно