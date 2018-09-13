Криминалисты: найденная в сумке убитая девочка старше Калимат Омаровой

СЕГОДНЯ 17:03 2018-09-13T17:14:44+03:00

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9 сентября в канале в Каспийске полицейские выловили сумку, в которой лежало тело девочки. Первой версией было, что такой страшной находкой закончились поиски 8-летней Калимат Омаровой, бесследно исчезнувшей в конце июля.

Сначала тело девочки показали родителям школьницы, но они сразу заявили - это не их дочь. Биометрические данные не совпали, пломб, установленных у Калимат, в зубах утопленницы также не было. После этого тело было отправлено на экспертизу ДНК, результаты которой будут объявлены в ближайшее время.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в следственном управлении СКР по Дагестану, на данный момент эксперты смогли выяснить, что телесных повреждений на теле найденной девочки нет. Так что причину смерти еще предстоит выяснить. Также в ведомстве опровергли слухи, что малышку расчленили перед тем, как засунуть в сумку.

- Мы пока не смоли определить личность найденного ребенка. Известно лишь то, что на вид ей около 10-12 лет. Тело пробыло в воде около месяца или чуть больше. Более точные данные мы получим после того, как будут окончены все экспертизы, - отметили в пресс-службе республиканского СКР.

Примечательно, что по информации следствия, в последние несколько месяцев в республике не пропадала ни одна девочка, попадающая под описание той, что обнаружили в реке.

Напомним, после того, как полицейские нашли тело в канале, по республике начали расходиться слухи о каком-то маньяке, нападавшем на маленьких девочек. В полиции Дагестана эти сплетни назвали выдумкой и отметили, что для паники нет никаких причин.

Теперь же местные жители пытаются понять: кто та несчастная малышка, которую убили и утопили, и где же до сих пор находится Калимат?

moy.dagestan В Дагестане в канале нашли сумку детскими останками

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