В Дагестане хотят вернуть смертную казнь для убийцы Калимат Омаровой

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-04T13:42:53+03:00

По мнению местных жителей, это позволит не допустить повторения трагедии в будущем

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В социальных сетях Дагестана набирает популярность предложение вернуть смертную казнь. Акция была запущена после публикации сведений о том, что пропавшую в Каспийске 8-летнюю школьницу Калимат Омарову нашли мёртвой.

Убийца несчастной девочки ещё не найден, но местные жители уверены, что он заслуживает смертной казни. Предложения вернуть высшую меру наказания получило широкую поддержку в социальных сетях. Многие местные жители уверены, что тюрьма не пугает педофилов и насильников, поэтому смертную казнь нужно вернуть в качестве меры устрашения.

Результаты экспертизы: найденная девочка - Калимат Омарова 00:00 00:00

Напомним, что Калимат Омарова пропала 29 июля в Каспийске. Девочка вышла за продуктами в ближайший магазин. После этого её никто не видел.

На протяжении трёх недель пропавшую школьницу искали всем Дагестаном. Тысячи волонтёров приехали из других регионов, чтобы помочь отыскать девочку. Несмотря на все усилия, поисковая операция окончилась провалом — активисты буквально заглянули под каждый камень, но найти пропавшую не смогли.

9 сентября в коллекторе, неподалёку от дома №54 по улице Ленина в Каспийске местные жители заметили странную плавающую сумку. В ней обнаружили тело девочки, но родители не смогли опознать в ней Калимат. По их словам, на теле была совершенно другая одежда, да и по другим антропометрическим данным погибшая была совершенно не похожа на пропавшую первоклассницу.

В среду, 3 октября Следственный комитет Российской Федерации опубликовал результаты генно-молекулярной экспертизы, которая подтвердила, что тело принадлежит Калимат Омаровой. Семья до сих пор отказывается верить в то, что их девочка умерла, а в социальных сетях неравнодушные придумывают способ расправы над убийцей несчастной.

По данным источников «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, основной версией сейчас является похищение. Вероятно, недоброжелатели или враги семьи хотели получить за девочку солидный выкуп, однако испугались шумихи и расправились с Калимат.

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