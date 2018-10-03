2018-10-03T15:03:05+03:00
Происшествия

Следствие: Калимат Омарову ради выкупа могли похитить враги семьи

«Комсомолка» узнала подробности расследования громкого убийства [эксклюзив]
Андрей ЗОБОВ
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Калимат Омарову могли похитить ради выкупа, а потом убить из-за шумихиКалимат Омарову могли похитить ради выкупа, а потом убить из-за шумихиФото: Социальные сети
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Калимат Омарова убита. Страшная правда о девочке, которую искали всем Дагестаном, раскрылась в среду, после публикации результатов молекулярно-генетической экспертизы. Тело девочки обнаружили ещё 9 сентября, но родственники и криминалисты до последнего не верили, что оно принадлежит пропавшей первокласснице.

Теперь следователям предстоит найти убийц несчастной Калимат. Задача будет архисложной, ведь с момента исчезновения девочки прошло больше двух месяцев. Однако у правоохранителей уже есть версии произошедшего.

— Сейчас задача найти убийц выглядит очень сложной. У нас ещё нет результатов судмедэкспертизы. В среднем она идёт около месяца, поэтому мы скоро узнаем подробности: как её убили, что было орудием убийства. Тогда будет проще, — рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в следственном управлении СКР по Дагестану.

Несмотря на это, у следствия уже есть рабочие версии произошедшего. Тот факт, что убитая — ребёнок, существенно сужает список возможных мотивов.

— Сейчас мы рассматриваем версию, что её могли похитить ради выкупа. Кто-то, кто знал достаточно о её семье и понимал, что у неё есть влиятельные родственники, которые смогут заплатить большие деньги. Вероятнее всего, это недоброжелатели, враги семьи, — считает следователь. — Когда вокруг происшествия поднялся шум они испугались. Поняли, что вымогать деньги в таких условиях смертельно опасно и убили девочку.

Тело Калимат Омаровой нашли в коллекторе.

Тело Калимат похитители решили спрятать максимально надёжно. Её переодели, чтобы труп было сложнее опознать, упаковали в сумку и выбросили в городские коллекторы. Когда бдительные горожане всё-таки отыкали труп, девочка уже много дней была мертва, и опознать его не смог даже родной отец.

— Кроме того, у нас есть ещё несколько рабочих предположений. Будем работать по мере сил, чтобы отыскать тех, кто совершил это страшное преступление, — пообещали в следственном управлении.

Напомним, что Калимат Омарова ушла из родного дома в Каспийске около полудня 29 июля. Девочка должна была зайти в ближайший магазин и купить немного продуктов. Однако 8-летняя школьница бесследно пропала.

Её искали всем Дагестаном, огромное количество волонтёров из других регионов специально приехали в республику, чтобы присоединиться поискам. Несмотря ни на что, тысячи людей не смогли обнаружить ни следа девочки.

9 сентября тело ребёнка, похожего на Калимат было обнаружено в одном из коллекторов неподалёку от дома № 53 по улице Ленина в Каспийске. Родители не хотели верить, что это их дочь, им вторили криминалисты, которые считали, что погибшая старше пропавшей первоклассницы. Несмотря на это, результат генетической экспертизы был неумолим: тело принадлежит ближайшему родственнику родителей девочки. Иначе говоря — Калимат Омаровой.

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Женщина еще раз обратилась к похитителю. Она не верит, что найденные останки ребенка могут принадлежать ее дочери (подробности).

В Дагестане найдены останки ребенка, которые могут принадлежать Калимат Омаровой

8-летнюю девочку больше месяца искали по всей республике (подробности).

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