«Для нас она ещё жива»: Родственники Калимат Омаровой не верят в смерть девочки

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-03T18:24:23+03:00

Родственники Калимат Омаровой до сих пор не верят, что девочка умерла Фото: Социальные сети

Семья девочки до сих пор не увидела официальное заключение эксперта [эксклюзив]

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Родственники погибшей Калимат Омаровой не верят в смерть девочки. Они утверждают, что до сих пор не видели официальное заключение экспертизы. В отсутствие подтверждающих документов родственники уверены, что новость о смерти 8-летней малышки не более чем новостная утка.

— Извините, мы пока не будем комментировать смерть Калимат. Для нас она ещё жива. В данный момент никто из нас не видел официального заключения молекулярно-генетической экспертизы, которая подтвердила бы окончательно смерть нашей девочки, — сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» дядя девочки Малик Кимбаров.

По мнению родных Калимат, СМИ могут специально накалять обстановку, публикуя информацию, не соответствующую действительности. Более того, родные не верят даже официальной информации, опубликованной на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации.

— Эта тема стала одной из самых популярных в средствах массовой информации за последние два месяца, — считает Малик Кимбаров. — Журналисты ищут лёгкой наживы. Даже Следственный комитет. Мы не исключаем ничего. Мы хотим видеть заключение, чтобы разобраться, где правда, а где — ложь.

Напомним, 8-летняя Калимат Омарова ушла из дома в Каспийске 29 июля. Родственники были уверены, что девочка пошла в ближайший магазин и скоро вернётся. Однако больше её никто не видел.

Масштабные поиски Калимат ничего не дали, несмотря на то, что пропавшую искали всей республикой. Лишь 9 сентября, когда волонтёры разъехались, труп похожей на первоклассницу девочки был обнаружен в сумке, плававшей в одном из городских коллекторов.

Сегодня СК Российской Федерации подтвердил, что тело принадлежит Калимат Омаровой. По версии следствия, её могли похитить враги семьи ради выкупа. После того, как вокруг исчезновения поднялась шумиха, девочку могли убить из страха, а тело переодеть и хитро спрятать.

По официальным данным, расследование уголовного дела продолжается.

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