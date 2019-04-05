Следователи нашли ДНК убийцы Калимат Омаровой: «Теперь поймать его — дело времени»

Весь Дагестан, вся Россия затаив дыхание, следила за этой трагической историей. В конце июля прошлого года в Дагестане исчезла первоклассница Калимат Омарова. Восьмилетнюю девочку искали «всем миром»: в республику съехались добровольцы со всей страны. Полгода прошло с рокового момента, когда следователи объявили, что тело школьницы найдено. Что же изменилось с тех пор?

— Следствие по этому делу не закрыто, поверьте. Мы не оставим это дело, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Республике. — Для нас найти убийц Калимат Омаровой — дело чести.

Абдурахман Омаров: «У следствия есть ДНК преступника» 00:00 00:00

Родители несчастной школьницы находятся в неведении. Её отец Абдулрахман каждый день звонит следователям, чтобы узнать хоть что-то об убийце своей девочки. По его словам, сейчас расследование превратилось в бесконечную череду экспертиз.

Следователи уверены, что смогут найти убийцу КалиматФото: Социальные сети

— Пока те результаты, которые есть, нас совсем не радуют. Я каждый день звоню, пытаюсь узнать хоть что-то. Пока ДНК, всё связано с ДНК, экспертизы в Москве. Говорят, что у них есть стопроцентная возможность найти преступника. Что это дело времени. Но я пока результатов не вижу. Насколько понимаю, у них есть какой-то генетический материал. ДНК преступника, — рассказал «Комсомолке» Абдурахман Омаров.

Источник в следствии сообщил, что сейчас следователи работают методом исключения. Они находят людей, которые могут быть причастным к смерти несчастной и проводят ДНК-тесты.

Следствию приходится действовать таким образом из-за недостатка информации. Тело девочки, найденное в коллекторе в нескольких сотнях метров от дома, подверглось слишком серьёзным изменениям. Оно было в таком состоянии, что даже родители не смогли опознать Калимат.

— Из-за этого нет ответов на некоторые критически важные вопросы. Например, совершил ли преступник насилие сексуального характера над девочкой. Единственное, что удалось установить — причину смерти. Калимат Омарова умерла от удара по голове, у неё трещина в черепе, — рассказал «КП» источник, близкий к следствию.

Калимат убили ударом по головеФото: Социальные сети

Напомним, что главными версиями правоохранителей были похищение ради выкупа и встреча с маньяком. Согласно первой версии, школьницу могли украсть враги семьи, знавшие о том, что у Омаровых есть влиятельные родственники, чтобы потребовать большое вознаграждение. Считалось, что они, испугавшись огласки, могли убить девочку и спрятать труп в коллекторе.

Вторая версия — самая страшная. Согласно ей, вышедшая в магазин школьница могла встретить маньяка, который её похитил. После этого девочку некоторое время держали взаперти, возможно насиловали. А потом, испугавшись общественного резонанса, убили.

Напомним, что 29 июля 2018 года Калимат Омарова вышла из своего дома в Каспийске в ближайший магазин за хлебом. Через 15 минут ей позвонил отец с просьбой прикупить ещё каких-то продуктов. Уже тогда голос девочки показался ему странным, но Абдурахман не придал этому значения. В этот день её в последний раз видели живой.

Тело Калимат Омаровой нашли в коллекторе Каспийска.

В течение следующего месяца тысячи добровольцев прочёсывали сначала весь Каспийск, а потом и весь Дагестан. Калимат искали даже в близлежащих регионах, но тщетно. И только 9 сентября её тело обнаружили в коллекторе Каспийска. В нескольких сотнях метров от дома.

Следователи и активисты в один голос заверили, что коллекторы были полностью прочёсаны. Родители не опознали дочь. Пришлось проводить генетическую экспертизу. 3 октября следственное управление СКР по Дагестану официально объявило о том, что тело принадлежит потерянной школьнице.

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