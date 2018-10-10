Следствие: убийцей Калимат Омаровой мог стать серийный маньяк, орудующий в Дагестане

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-10T15:54:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет Дагестана продолжает расследовать гибель восьмилетней школьницы Калимат Омаровой. Сейчас правоохранители работают над несколькими версиями. По одной из них девочка могла стать жертвой серийного маньяка. По другой — попасть под машину. Подробностями с «Комсомольской правде» поделился источник в следственном управлении республики.

— Сейчас, пока у следователей нет точных результатов судебно-медицинской экспертизы, мы работаем над несколькими версиями. По одной из них, девочка могла стать жертвой серийного маньяка-насильника. Мужчина каким-то образом мог приманить девочку, или забрать и увезти её с собой. Потом, надругавшись над несчастной, он должен был избавиться от неё. Это могло бы объяснить тот факт, что Калимат нашли в другой одежде, — сообщил собеседник.

Таким образом, на следователи не исключают, что в Дагестане орудует серийный маньяк, который убивает и насилует детей. Но пока это лишь одна из рабочих версий правоохранителей.

Согласно другой, девочка могла стать жертвой ДТП. Но, чтобы скрыть преступление, водитель мог забрать и спрятать её тело. А потом, узнав о развернувшейся поисковой операции, попробовать «замести следы», выбросив тело в канал. Где оно и было обнаружено местными жителями.

— Её действительно могли убить случайно. Могла случиться авария на пустой улице. Увидев, что никого нет, водитель мог быстро забрать тело девочки. Может быть она даже была жива, и сначала он хотел отвезти её в больницу. Но, так или иначе, осознав, что девочку уже не спасти, водитель мог попытаться скрыть преступление, — рассказал источник.

Третьей версией следствия, о которой уже писала «Комсомолка», является месть. Кто-то из недоброжелателей семьи мог украсть Калимат Омарову ради выкупа. После, испугавшись масштабов развернувшейся спасательной операции, похититель решил избавиться от девочки, убил её и выбросил тело в коллектор.

Напомним, что Калимат Омарова пропала 29 июля в Каспийске. Девочка вышла за продуктами в ближайший магазин, но домой не вернулась. Её искали всей республикой. К поискам подключились тысячи волонтёров из Дагестана и других регионов. Они прочесали весь Каспийск, а потом и всю республику однако не нашли ни следа 8-летней школьницы.

Её тело было обнаружено 9 сентября в одном из коллекторов, однако родители не смогли опознать сильно разложившийся труп. Была проведена генно-молекулярная экспертиза, которая подтвердила, что найденное тело действительно принадлежит Калимат Омаровой. Теперь следствие ищет виновных в убийстве девочки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дагестане хотят вернуть смертную казнь для убийцы Калимат Омаровой

По мнению местных жителей, это позволит не допустить повторения трагедии в будущем (подробности).

Следствие: Калимат Омарову ради выкупа могли похитить враги семьи

«Комсомолка» узнала подробности расследования громкого убийства (подробности).

Следственный комитет: Найденное тело принадлежит Калимат Омаровой

Генно-молекулярная экспертиза подтвердила, что найденное в коллекторе тело принадлежит пропавшей восьмикласснице (подробности).