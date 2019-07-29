«Калимат Омарову изнасиловали»: спустя год следствие раскрыло подробности смерти пропавшей первоклассницы

— Проводятся исследования с биологическим материалом преступника, чтобы сопоставить, выявить его по ДНК, — объяснял старший помощник руководителя следственного управления СКР по Дагестану Расул Темирбеков.

— Стоп! Биологический материал? Какой? И относится ли он к насильственным действиям сексуального характера?

— ...

— Расул Алиевич?

После ещё нескольких секунд, со вздохом, мой собеседник раскрыл правду, которую год скрывали от общественности. Первоклассницу Калимат Омарову насиловали перед смертью. Как и сколько раз — об этом следователи могут только догадываться. А потом неизвестный маньяк проломил ей череп, а тело спрятал в сточной канаве.

С момента исчезновения Калимат прошёл годФото: Социальные сети

Ровно год назад, 29 июля 2018 года, около полудня восьмилетняя Калимат Омарова вышла из дома в Каспийске. Мама попросила сбегать за хлебом в ближайший магазин. Чуть позже позвонил отец. Позже Абдулрахман признается, что голос девочки был очень странным. Но в тот момент он не придал этому значения — попросил взять сметаны и чего-то ещё из продуктов. Домой первоклассница уже не вернулась.

Её искали не то, что всем Каспийском — всем Дагестаном. Новость о пропаже малышки разлетелась по соцсетям в миг. Тысячи добровольцев стягивались со всей страны. Отряды «Лиза Алерт», полицейские и спасатели прочёсывали стройки, коллекторы, леса, пустыри. И — ничего. Больше месяца все поиски были тщетны. Даже Рамзан Кадыров пытался вмешаться в дело. Безуспешно.

9 сентября тело малышки обнаружили. Оно около недели пролежало в воде. Школьница изменилась настолько, что даже родители не смогли её опознать. Или не захотели поверить. Только генетическая экспертиза подтвердила страшную догадку — Калимат Омарова убита.

Тело Калимат Омаровой обнаружили в коллекторе, в 300 метрах от дома.

— Для нас это расследование — дело чести. Такое нельзя оставить без наказания. Тот...человек...маньяк, который это сделал должен получить сполна, — заверил «КП - Северный Кавказ» Расул Темирбеков. — Уже проделана огромная работа по сопоставлению ДНК. Очень много биологического материала, постоянно проводятся экспертизы.

Отец девочки Абдулрахман уже год живёт в напряжённом ожидании. Каждый день мужчина звонит в Следственный комитет в надежде на чудо. В надежде на то, что маньяк, который сотворил это с его малолетней дочерью, будет найден.

Следователи работают методом исключения: они ищут людей, часто с криминальным прошлым, которые могут быть причастны к преступлению, и сверяют все биологические образцы. Таким образом удалось исключить версии о том, что девочку похитили ради шантажа знакомые семьи — их проверили в первую очередь. Безуспешно, ровно как и всех остальных.

Восьмилетняя девочка просто вышла в магазин за хлебомФото: Социальные сети

Собрав все эти сведения, эксперты восстановили картину трагедии: неизвестный похитил ребёнка около дома. Увёз в неизвестное место, где надругался над девочкой. Только полностью насытившись, он прикончил несчастную, когда поиски уже шли по всей республике. После этого насильник упаковал и спрятал тело Калимат в коллектор рядом с домом, который уже вдоль и поперёк исследовали поисковики. В надежде, что её найдут не сразу, а он успеет скрыться от правосудия.

— Расследование будет продолжаться до конца. Рано или поздно мы его найдём, — пообещал собеседник «КП». — Найдём и заставим заплатить за то, что он сотворил с Калимат.

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