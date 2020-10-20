Насиловал и убивал в ста метрах от дома: отец Калимат Омаровой обвинил полицию в ее смерти

Похититель не собирался убивать Калимат Омарову

— Самое страшное, что первые четыре дня она была жива. У нас были шансы, реальные шансы найти её. Это ведь буквально 100 метров от дома. Магазин, а напротив этот дом. Мы даже говорили полицейскому пойти проверить, там вода какая-то была. Он зашел, вышел и ничего не нашел, — рассказал «КП - Северный Кавказ» отец Калимат Омаровой Абдурахман.

Мужчина говорит тихим голосом опустошенного человека. Убийцу его дочери и его сообщницу смогли найти. Но большого облегчения это не принесло, как и два прошедших года. Теперь он знает страшную правду: его любимую дочь держали буквально в ста метрах от дома. Там же насиловали и там же убивали.

— Эти люди нам не звонили, не требовали денег, хотя изначально, говорят, у них был именно такой план, а убивать не собирались. Когда народ собрался на поиски, когда поднялся весь Дагестан они испугались. И эта мерзка стерва все время была с нами, — отец с ненавистью вспоминает сообщницу преступника. — Рядом с нами. Претворялась волонтером ходила, вызнавала, спрашивала. И потом они решили её убить. Она не родственница нам, никто. Я не знаю её. Не хочу знать.

Именно женщина, как считают следователи, была идейным вдохновителем похищения беззащитной второклассницы. Она знала, что у семьи есть влиятельные родственники и надеялась, что они смогут найти 10 миллионов рублей.

Испугавшись общественного резонанса, сообщники решили убить Калимат Омарову. Что побудило похитителя и убийцу Магомеда Мирзалибагандова изнасиловать девочку — неизвестно. У него зафиксировано органичное расстройство личности на фоне эпилепсии, однако преступник совершенно точно мог отдавать отчет в своих действиях.

— Это очень хорошо, что убийцу нашли. Но когда мы узнали, что она была тут, рядом...это очень тяжело. Я хочу, чтобы им обоим дали пожизненные сроки. Хотя и этого мало, — резюмировал Абдурахман Омаров.

Напомним, что 8-летняя школьница Калимат Омарова вышла из дома 29 июля 2018 года. Родители отправили дочь за хлебом. Спустя 15 минут отец позвонил Калимат, но она ответила «взволнованно, странным голосом». После этого телефон выключился навсегда.

Сообщница похитителя также задержана, её роль устанавливается

Спустя месяц после убийства, тело девочки нашли в сумке, в сточном коллекторе. Останки не смогли опознать даже родные. Во время обследования тела было обнаружено ДНК убийцы. Одновременно с этим следователи узнали, что несчастная подверглась сексуальному насилию. Найденная ДНК оказалась ключевой. Именно с помощью генетической экспертизы был найден убийца, 36-летний житель села Леваши. 18 октября его задержала полиция.

На данный момент Магомед Мирзалибагандов признал свою вину. Суд арестовал подозреваемого, а следствие готовится выдвинуть окончательное обвинение В данный момент правоохранители заняты установлением роли его сообщницы. Пока ей вменяется только похищение.

Калимат Омарова Фото: СОЦСЕТИ

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