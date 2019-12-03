2019-12-03T15:27:24+03:00
Происшествия

«Требовал 10 млн у отца Калимат Омаровой»: дагестанца будут судить по делу убитой и изнасилованной школьницы

За баснословные деньги мужчина обещал предоставить информацию о местонахождении девочки
Андрей ФАДЕЕВ
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Дагестанец решил воспользоваться трагедией и нажиться на родительском гореДагестанец решил воспользоваться трагедией и нажиться на родительском гореФото: СОЦСЕТИ
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Он писал отцу Калимат Омаровой с разных номеров. За 10 миллионов обещал рассказать о пропавшей дочери. Шантажировал безутешных родственников. А потом тело восьмилетней девочки нашли в коллекторе, со следами сексуального насилия.

Год после трагедии: на теле Калимат Омаровой нашли следы сексуального насилия

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В Москве будут судить дагестанца, который решил нажиться на страшной трагедии, потрясшей всю республику. Мошенник, ничего не знавший о судьбе несчастной школьницы, наткнулся в соцсетях на просьбы о помощи. Клич шёл по всей стране, и сотни волонтёров приезжали в Дагестан, чтобы помочь родителям.

Только вот мужчина решил за счёт трагедии поправить своё финансовое положение. С разных конспиративных телефонных номеров он отправлял на телефон отца Калимат Омаровой требования перевести на некий банковский счёт 10 миллионов рублей.

Восьмилетняя девочка просто вышла в магазин за хлебом Фото: СОЦСЕТИ

Восьмилетняя девочка просто вышла в магазин за хлебомФото: СОЦСЕТИ

Шантажист недооценил масштаб поисков Калимат. Полиция в кратчайшие сроки нашла его даже в столице, поэтому провернуть свой преступный план он не успел. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Теперь материалы уголовного дела переданы в суд. Шантажисту грозит до 5 лет колонии.

Напомним, что Калимат Омарова пропала 29 июля 2018 года. Девочка вышла из своего дома в Каспийске в ближайший магазин и не вернулась. Спустя два месяца, её обезображенное тело нашли в коллекторе.

Следствие по этому делу продолжается. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» источники в правоохранительных органах республики, выяснилось, что неизвестный надругался над второклассницей, а потом убил, тупым предметом проломив ей череп. Следствие располагает генетическим материалом убийцы, поэтому, рано или поздно, маньяка найдут и призовут к ответственности.

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29 июля 2018 года, около полудня восьмилетняя Калимат Омарова вышла из дома в Каспийске. Мама попросила сбегать за хлебом в ближайший магазин. Чуть позже позвонил отец. Потом Абдулрахман признается, что голос девочки был очень странным. Но в тот момент он не придал этому значения — попросил взять сметаны и чего-то ещё из продуктов. Домой первоклассница уже не вернулась (подробности).

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Весь Дагестан, вся Россия затаив дыхание, следила за этой трагической историей. В конце июля прошлого года в Дагестане исчезла первоклассница Калимат Омарова. Восьмилетнюю девочку искали «всем миром»: в республику съехались добровольцы со всей страны (подробности).

КСТАТИ

В Дагестане хотят вернуть смертную казнь для убийцы Калимат Омаровой

В социальных сетях Дагестана набирает популярность предложение вернуть смертную казнь. Акция была запущена после публикации сведений о том, что пропавшую в Каспийске 8-летнюю школьницу Калимат Омарову нашли мёртвой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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