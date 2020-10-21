«Ты — чемпион»: джентльменский поступок Гэтжи перед боем с Хабибом восхитил соцсети

Соцсети восхищены поступком Джастина Гэтжи после пресс-конференции с Хабибом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кто здесь настоящий чемпион сегодня? Ответ на этот вопрос нашел Джастин Гэтжи, сделав по-настоящему благородный и полный уважения к сопернику жест после пресс-конференции в Абу-Даби. Решение отдать свой пояс во время финального фотографирования восхитило публику.

Днем 21 октября в Абу-Даби прошла пресс-конференция перед главным боем UFC 254 Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи. Бойцы с огромным уважением к друг другу ответили на вопросы, а глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Хабиб станет величайшим бойцом промоушена, если одержит победу в субботу.

После беседы с журналистами, бойцы провели дуэль взглядов, а потом преступили к церемонии финального фотографирования. Помощники тут же вынесли два пояса — Хабибу отдали чемпионский, а Гэтжи достался пояс временного чемпиона, добытый в бою с Тони Фергюсоном. Впрочем, регалии совершенно неотличимы внешне.

Американец сначала взял пояс в руки, однако тут же отдал его помощникам, сказав стоящему рядом Нурмагомедову «ты — чемпион».

Пользователи были по-настоящему впечатлены поступком Гэтжи, даже в дагестанском сегменте соцсетей Джастину поют дифирамбы. «Вот настоящий фэйр-плей, вот настоящее уважение, вот истинный дух спорта», «Джастин поступил как воин и показал, что врагами они будут только 25 минут в октагоне, это восторг» — пишут люди.

Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет 24 октября в Абу-Даби. Титульный поединок ориентировочно должен начаться в 23:00, после окончания всех боев основного карда турнира.

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