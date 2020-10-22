Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 22 октября

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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 22 октября. Рассказываем, как обстоят дела с эпидемиологической обстановкой в городах и районах региона. Все последние данные - число заразившихся, выздоровевших и умерших - в материале "КП".

Данные на 21 октября. Как только появятся новые сведения - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 3438 случаев, 2724 выздоровевших, 144 смерти;

2. Буденновский район - 1141 случай, 609 выздоровевших, 17 смертей;

3. Пятигорск - 1060 случая, 942 выздоровевших, 15 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 918 случаев, 802 выздоровевших, 24 смерти;

5. Кисловодск - 843 случая, 722 выздоровевших, пять смертей;

6. Шпаковский район - 853 случая, 282 выздоровевших, 20 смертей;

7. Петровский район - 749 случаев, 669 выздоровевших, 12 смертей;

8. Нефтекумский горокруг - 664 случая, 453 выздоровевших, 17 смертей;

9. Невинномысск - 665 случаев, 561 выздоровевший, семь смертей;

10. Благодарненский горокруг - 642 случая, 455 выздоровевших, пять смертей;

11. Кочубеевский район - 607 случаев, 527 выздоровевших, семь смертей;

12. Ипатовский горокруг - 568 случаев, 259 выздоровевших, 10 смертей;

13. Ессентуки - 570 случаев, 503 выздоровевших, 13 смертей;

14. Минераловодский горокруг - 604 случаев, 412 выздоровевших, 22 смерти;

15. Изобильненский район - 516 случаев, 495 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 506 случаев, 369 выздоровевших, восемь смертей;

17. Арзгирский район - 464 случаев, 439 выздоровевших, три смерти;

18. Курский район - 386 случаев, 131 выздоровевший, пять смертей;

19. Труновский район - 434 случая, 170 выздоровевших, шесть смертей;

20. Левокумский район - 385 случаев, 259 выздоровевших, восемь смертей;

21. Советский горокруг - 379 случаев, 333 выздоровевших, две смерти;

22. Красногвардейский район - 384 случаев, 134 выздоровевших, смертей нет;

23. Железноводск - 325 случаев, 187 выздоровевших, три смерти;

24. Туркменский район - 335 случаев, 260 выздоровевших, три смерти;

25. Новоселицкий район - 361 случай, 187 выздоровевших, четыре смерти;

26. Грачевский район - 320 случаев, 283 выздоровевших, две смерти;

27. Апанасенковский район - 334 случая, 293 выздоровевших, три смерти;

28. Кировский горокруг - 227 случаев, 203 выздоровевших, четыре смерти;

29. Новоалександровский горокруг - 254 случая, 162 выздоровевших, четыре смерти;

30. Степновский район - 195 случаев, 93 выздоровевших, одна смерть;

31. Александровский район - 178 случаев, 139 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 110 случаев, 95 выздоровевших, пять смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно свежей сводке на утро 22 октября, в Ставропольском крае коронавирус выявили у 19421 человек. От вируса спасли 14157 пациентов, умерли 387 зараженных.

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