Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 22 октября

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Фото: "КП" Архив
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 22 октября. Рассказываем, как обстоят дела с эпидемиологической обстановкой в городах и районах региона. Все последние данные - число заразившихся, выздоровевших и умерших - в материале "КП".
Данные на 21 октября. Как только появятся новые сведения - мы обновим таблицу.
1. Ставрополь - 3438 случаев, 2724 выздоровевших, 144 смерти;
2. Буденновский район - 1141 случай, 609 выздоровевших, 17 смертей;
3. Пятигорск - 1060 случая, 942 выздоровевших, 15 смертей;
4. Георгиевский горокруг - 918 случаев, 802 выздоровевших, 24 смерти;
5. Кисловодск - 843 случая, 722 выздоровевших, пять смертей;
6. Шпаковский район - 853 случая, 282 выздоровевших, 20 смертей;
7. Петровский район - 749 случаев, 669 выздоровевших, 12 смертей;
8. Нефтекумский горокруг - 664 случая, 453 выздоровевших, 17 смертей;
9. Невинномысск - 665 случаев, 561 выздоровевший, семь смертей;
10. Благодарненский горокруг - 642 случая, 455 выздоровевших, пять смертей;
11. Кочубеевский район - 607 случаев, 527 выздоровевших, семь смертей;
12. Ипатовский горокруг - 568 случаев, 259 выздоровевших, 10 смертей;
13. Ессентуки - 570 случаев, 503 выздоровевших, 13 смертей;
14. Минераловодский горокруг - 604 случаев, 412 выздоровевших, 22 смерти;
15. Изобильненский район - 516 случаев, 495 выздоровевших, пять смертей;
16. Предгорный район - 506 случаев, 369 выздоровевших, восемь смертей;
17. Арзгирский район - 464 случаев, 439 выздоровевших, три смерти;
18. Курский район - 386 случаев, 131 выздоровевший, пять смертей;
19. Труновский район - 434 случая, 170 выздоровевших, шесть смертей;
20. Левокумский район - 385 случаев, 259 выздоровевших, восемь смертей;
21. Советский горокруг - 379 случаев, 333 выздоровевших, две смерти;
22. Красногвардейский район - 384 случаев, 134 выздоровевших, смертей нет;
23. Железноводск - 325 случаев, 187 выздоровевших, три смерти;
24. Туркменский район - 335 случаев, 260 выздоровевших, три смерти;
25. Новоселицкий район - 361 случай, 187 выздоровевших, четыре смерти;
26. Грачевский район - 320 случаев, 283 выздоровевших, две смерти;
27. Апанасенковский район - 334 случая, 293 выздоровевших, три смерти;
28. Кировский горокруг - 227 случаев, 203 выздоровевших, четыре смерти;
29. Новоалександровский горокруг - 254 случая, 162 выздоровевших, четыре смерти;
30. Степновский район - 195 случаев, 93 выздоровевших, одна смерть;
31. Александровский район - 178 случаев, 139 выздоровевших, три смерти;
32. Андроповский район - 110 случаев, 95 выздоровевших, пять смертей;
33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
Согласно свежей сводке на утро 22 октября, в Ставропольском крае коронавирус выявили у 19421 человек. От вируса спасли 14157 пациентов, умерли 387 зараженных.
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