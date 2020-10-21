За три месяца только три дня прошли без смертей от коронавируса на Ставрополье

За 93 дня от COVID-19 скончались 256 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье растет количество летальных случаев от коронавируса. 15 октября был поставлен антирекорд в 6 смертей за сутки. "КП" проанализировала данные официальной статистики и представляет главные выводы.

1. За 93 дня - с 21 июля по 21 октября - на Ставрополье умерло 256 пациентов с коронавирусом. Это на 125 больше, чем за предыдущие четыре месяца - с 8 апреля (первая смерть от коронавируса) по 20 июля, или 104 дня.

2. За три месяца только три дня - 4 октября, 6 сентября и 27 июля - не регистрировали летальных исходов от коронавируса.

3. Среднее арифметическое значение смертности за три месяца на Ставрополье - 2,75. То есть, за сутки в крае от коронавируса умирает в среднем 2-3 человека.

4. Больше всего умерших зафиксировали в Ставрополе. За три месяца в городе зарегистрировали 114 летальных исходов. Сейчас в краевой столице известно о 144 смертях от COVID-19, а 21 июля их было - 30.

5. Только в двух территориях Ставрополья не выявили ни одной смерти от коронавируса. Это Красногвардейский район и город Лермонтов. 21 июля таких было семь: еще Апанасенковский, Грачевский, Степновский, Арзгирский и Советский районы.

По официальной статистике, 21 октября на Ставрополье выявили 19421 случаев заражения коронавирусом (7099 - в скобках аналогичные показатели за 21 июля). Врачи спасли от вируса 14156 человек (4561), а скончались 387 (131).

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