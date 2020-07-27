2020-07-27T08:25:28+03:00
Общество

На Ставрополье коронавирусом заболели 7770 человек

За сутки прибавилось еще 92 зараженных
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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В Ставропольском крае зарегистрировали 7770 пациентов с коронавирусом. За сутки врачи выявили 92 случая заболевания. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях.

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Медики выписали еще 30 человек. Всего пережили COVID-19 4995 жителей Ставрополья. 145 инфицированных, к несчастью, скончались. За сутки новых смертей не зафиксировали.

Количество исследований на коронавирус растет. К 27 июлю 2020 года в крае сделали 275 тысяч тестов - 22 июля их было только 258 тысяч, к началу месяца - 190 тысяч, а к началу лета - почти 80 тысяч. Число инфекционных коек остается прежним - больше 2,7 тысяч мест. Со слов губернатора во время "Прямой линии", заполняемость больниц, оборудованных под госпиталя, даже в самый пик не была больше 30%.

- Хотелось бы, чтобы тенденция к ослаблению вируса стала устойчивой. А содействовать его отступлению по-прежнему по силам каждому из нас, - написал Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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