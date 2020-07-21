Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 21 июля

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 21 июля: рассказываем свежие данные по COVID-19 в каждой территории региона. Сколько выздоровевших, зараженных и умерших - в материале "КП - Северный Кавказ".

Карта обновляется. Данные на 20 июля.

Карта "активных" пациентов Ставрополья. По данным Роспотребнадзора на 20 июляФото: Антон ШАПОВАЛОВ

1. Ставрополь - 1034 случая, 647 выздоровевших, 29 смертей.

2. Пятигорск - 598 случаев, 403 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия).

3. Кисловодск - 444 случая, 221 выздоровевший, четыре смерти (источник - мэрия).

4. Георгиевский округ - 345 случая, 241 выздоровевший, шесть смертей.

5. Нефтекумский район - 342 случаев, 194 выздоровевших, 10 смертей.

6. Кочубеевский район - 317 случаев, 290 выздоровевших, семь смертей.

7. Невинномысск - 290 случаев, 226 выздоровевших, пять смертей.

8. Предгорный район - 278 случаев, 131 выздоровевший, три смерти.

9. Минераловодский район - 286 случаев, 147 выздоровевший, 10 смертей.

10. Ессентуки - 277 случаев, 222 выздоровевших, пять смертей.

11. Благодарненский район - 270 случаев, 188 выздоровевших, две смерти.

12. Буденновский район - 252 случая, 189 выздоровевших, четыре смерти.

13. Шпаковский район - 221 случай, 106 выздоровевших, семь смертей.

14. Левокумский район - 189 случаев, 130 выздоровевших, пять смертей.

15. Советский район - 176 случаев, 149 выздоровевших, смертей нет.

16. Ипатовский район - 158 случаев, 93 выздоровевших, одна смерть.

17. Арзгирский район - 147 случая, 100 выздоровевших, смертей нет.

18. Степновский район - 140 случаев, 82 выздоровевших, смертей нет.

19. Курской район - 142 случая, 40 выздоровевших, две смерти.

20. Изобильненский район - 133 случая, 23 выздоровевших, две смерти.

21. Железноводск - 124 случая, 47 выздоровевших, три смерти.

22. Туркменский район - 119 случаев, 62 выздоровевших, две смерти.

23. Кировский район - 110 случаев, 95 выздоровевших, две смерти.

24. Новоселицкий район - 112 случаев, 98 выздоровевших, две смерти.

25. Петровский район - 116 случаев, 77 выздоровевших, три смерти.

26. Труновский район - 74 случая, 51 выздоровевший, одна смерть.

27. Александровский район - 58 случаев, 38 выздоровевших, одна смерть.

28. Грачевский район - 65 случаев, 35 выздоровевших, смертей нет.

29. Новоалександровский район - 49 случаев, 31 выздоровевший, две смерти.

30. Андроповский район - 43 случая, 31 выздоровевший, две смерти.

31. Апанасенковский район - 41 случай, 28 выздоровевших, смертей нет.

32. Красногвардейский район - 28 случаев, 17 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По данным на утро 21 июля, в крае обнаружили 6990 (+101) зараженных коронавирусом. Из них выздоровлением закончились 4481 (+12) случаев, а 130 (+2) - летальным исходом.

НОВОСТИ О COVID-19

Кисловодск вышел на первое место по числу "активных" больных COVID-19

Отрыв от Ставрополя уже больше десяти зараженных (подробности)

На ставропольском предприятии более 150 сотрудников заразились коронавирусом

Ежедневные сводки из больниц пока не позволяют перейти ко второму этапу снятия ограничений (подробности)

На Ставрополье нашли город без больных коронавирусом

Все зараженные выздоровели (подробности)