На Ставрополье нашли город без больных коронавирусом
На Ставрополье обнаружили город, в котором нет ни одного "активного" пациента с COVID-19. Все случаи, бывшие ранее, закончились выздоровлением. Такой территорией стал Лермонтов, следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.
Согласно данным надзорного органа, за все время в городе выявили пять случаев заражения. Ни одного летального исхода не зафиксировали. Население Лермонтова - 22 тысячи человек.
Почти не осталось "активных" больных в Красногвардейском районе. Там зафиксировали 13 случаев инфицирования, из которых 11 закончились выздоровлением. Два пациента все еще лечатся.
Больше всего заболевших в Ставрополе (326), Пятигорске (233), Кисловодске (223), Предгорном (135) и Благодарненском (129) районах. На остальных территориях Ставрополья зараженных меньше ста.
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Свежие данные по каждой территории: число случаев, "активных", выздоровевших и умерших (текст и карта)
ИСТОЧНИК KP.RU
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