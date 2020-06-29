2020-06-29T11:12:03+03:00
Общество

На Ставрополье нашли город без больных коронавирусом

Все зараженные выздоровели
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото: администрация города ЛермонтовФото: администрация города Лермонтов
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На Ставрополье обнаружили город, в котором нет ни одного "активного" пациента с COVID-19. Все случаи, бывшие ранее, закончились выздоровлением. Такой территорией стал Лермонтов, следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно данным надзорного органа, за все время в городе выявили пять случаев заражения. Ни одного летального исхода не зафиксировали. Население Лермонтова - 22 тысячи человек.

Почти не осталось "активных" больных в Красногвардейском районе. Там зафиксировали 13 случаев инфицирования, из которых 11 закончились выздоровлением. Два пациента все еще лечатся.

Больше всего заболевших в Ставрополе (326), Пятигорске (233), Кисловодске (223), Предгорном (135) и Благодарненском (129) районах. На остальных территориях Ставрополья зараженных меньше ста.

ПОДРОБНЕЕ О СИТУАЦИИ

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 29 июня

Свежие данные по каждой территории: число случаев, "активных", выздоровевших и умерших (текст и карта)

ИСТОЧНИК KP.RU

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