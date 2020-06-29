Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 29 июня

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: "КП - Северный Кавказ" считает данные на утро 29 июня и перечисляет количество больных на всех территориях края. В материале мы брали суммарные числа, о которых сообщает пресс-служба Роспотребнадзор и администрации городов.

1. Ставрополь - 649 случаев, 304 выздоровевших, 19 смертей.

2. Пятигорск - 491 случай, 248 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия)

3. Кисловодск - 322 случая, 98 выздоровевший, одна смерть (источник - мэрия)

4. Невинномысск - 276 случаев, 181 выздоровевший, пять смертей.

5. Кочубеевский район - 267 случаев, 236 выздоровевший, семь смертей.

6. Нефтекумский район - 223 случая, 126 выздоровевших, шесть смертей.

7. Георгиевский район - 218 случаев, 165 выздоровевших, три смерти.

8. Ессентуки - 216 случаев, 122 выздоровевших, три смерти.

9. Предгорный район - 210 случаев, 73 выздоровевших, две смерти.

10. Благодарненский район - 187 случаев, 57 выздоровевших, одна смерть.

11. Минераловодский район - 168 случаев, 88 выздоровевших, шесть смертей.

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12. Буденновский район - 152 случая, 130 выздоровевших, три смерти.

13. Левокумский район - 139 случаев, 98 выздоровевших, пять смертей.

14. Шпаковский район - 135 случаев, 39 выздоровевших, пять смертей.

15. Советский район - 120 случаев, 84 выздоровевших, смертей нет.

16. Курской район - 107 случаев, 22 выздоровевших, две смерти.

17. Степновский район - 101 случай, 75 выздоровевших, смертей нет.

18. Арзгирский район - 99 случаев, 84 выздоровевших, смертей нет.

19. Новоселецкий район - 98 случаев, 90 выздоровевших, две смерти.

20. Железноводск - 91 случай, 45 выздоровевших, три смерти.

21. Кировский район - 88 случаев, 68 выздоровевших, две смерти.

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22. Петровский район - 70 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.

23. Ипатовский район - 64 случая, 26 выздоровевших, смертей нет.

24. Туркменский район - 56 случаев, 38 выздоровевших, смертей нет.

25. Андроповский район - 39 случаев, 28 выздоровевших, одна смерть.

26. Труновский район - 38 случаев, 23 выздоровевших, одна смерть.

27. Александровский район - 37 случаев, 29 выздоровевших, смертей нет.

28. Новоалександровский район - 35 случаев, 25 выздоровевших, одна смерть.

29. Изобильненский район - 33 случая, 17 выздоровевших, смертей нет.

30. Грачевский район - 30 случаев, 16 выздоровевших, смертей нет.

31. Апанасенковский район - 27 случаев, 17 выздоровевших, две смерти.

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32. Красногвардейский район - 13 случаев, 11 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 29 июня в крае выявили 4973 (+98) случая заражения. 2817 (+19) пациентов выписали, а 94 (+1) больных, к сожалению, умерли.

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