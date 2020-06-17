"А что, она еще жива?": бабушка с 95% поражения легких победила коронавирус

Бабушка из Дагестана - 68-летняя Батина Абакарова - долго не понимала, что происходит со здоровьем. Сильно кашляла, температурила - как двое других родственников. Но члены семьи не переставали гостить друг у друга. До заражения они считали, что коронавирус - ложь. Несмотря даже на то, что стали чаще встречаться на похоронах.

Десять дней бабушка Батина лечилась антибиотиками дома. Таблетки не помогали, самочувствие больной ухудшалось - и ее на "Скорой" привезли в Махачкалу в крайне тяжелом состоянии. На момент госпитализации старушке уже подтвердили диагноз "коронавирусная инфекция". Пенсионерку пришлось срочно подключать к аппарату ИВЛ: томография показала, что у нее поражены 95% легких.

Лечащий врач - о том, в каком состоянии Батина Абакарова попала в больницу 00:00 00:00

- Таких пациентов в отделении не было, - говорит кардиолог Республиканской клинической больницы №2, лечащий врач пациентки Халимат Татарханова корреспонденту "КП - Северный Кавказ. - Вы представляете, как дышать с пятью процентами легких? Газообмен невозможен. Думали каждый день, что она не выйдет. Все федеральные специалисты, с которыми консультировались, удивлялись: "А что, она еще жива?"

Лечение бабушки Батины взяли под контроль даже федеральные врачи, которые следили за ней виртуальноФото: Андрей АБРАМОВ

Запущенного пациента, тем не менее, не бросали. Ей назначили стандартное лечение: "Противовирусные, антибиотики, гормоны".

Чтобы вернуться к нормальной жизни, бабушке понадобилось 28 дней. Пенсионерка задышала почти полной грудью (поражение снизили до 60%). Пневмонию вылечили, но ее присутствие еще ощущается.

Воспаление легких под маской простуды: как понять, что началась внебольничная пневмония 00:00 00:00

"Пневмония была на стадии разрешения. С образованием фиброза. Как это обычно бывает. Пациентка получает терапию для рассасывания фиброза, - комментирует Татарханова. - Бабушке нужна реабилитация и санаторно-курортное лечение.

На 33 день лечения в больнице старушку выписали. Лечение она проходит амбулаторно.

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