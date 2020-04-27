«От лёгких оставалось меньше 20 процентов»: врачи чудом спасли двух беременных с коронавирусом

Двойное чудо совершили дагестанские врачи. Две мамы, выжигающая лёгкие пневмония и четыре жизни на кону. Медикам удалось совершить невозможное, сохранив детей и вытащив женщин буквально с «того света».

— Нашим медикам удалось одержать ещё одну блестящую победу над коронавирусом, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Минздрава республики. — 26-летняя мама в начале апреля попала в больницу. Восьмой месяц беременности, ей становилось всё хуже. Реанимация. Чуть больше недели назад было принято волевое решение сделать «кесарево». Мальчика спасли. И вот, мы получили радостные новости — она сама пришла в себя и смогла самостоятельно дышать! Со дня на день врачи планируют перевести её в обычную палату. Это настоящий праздник для нас!

Вторая ситуация куда сложнее. Женщине 36, пневмония зашла очень далеко. Она буквально балансировала над пропастью.

— Это была сложнейшая ситуация. От лёгких оставалось меньше 20 процентов, ИВЛ, почти без надежд. Было принято сложное решение спасать ребёнка. Девочка выжила, её сначала тоже поместили на искусственное дыхание, в кувёз (инкубатор для новорожденных с подачей воздуха, — ред.), и тут произошло чудо. После операции динамика матери резко улучшилась. Сейчас она ещё без сознания, но врачи верят и будут бороться за её жизнь до конца. Самого лучшего конца, мы надеемся, — рассказали в пресс-службе.

К большому счастью, и мальчик, и девочка полностью здоровы.

В Дагестане для больных коронавирусом беременных женщин выделен специальный госпиталь на базе городской больницы Каспийска. Там лучшие врачи, акушеры и реаниматологи борются за жизни женщин, для которых, из-за беременности, коронавирус вдвойне губителен. К несчастью, спасти рожениц и детей удаётся далеко не всегда. Так, им не удалось вытащить 27-летнюю женщину на четвёртом месяце беременности.

Молодая мама страдала пиелонефритом и слишком затянула с обращением к медикам. Когда, среди исследований, ей сделали томографию лёгких и обнаружили обширную двухстороннюю пневмонию, было уже слишком поздно. Спасти дитя было невозможно.

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