Остановки сердца, аборт и «сгоревшие» лёгкие: мать четверых детей скончалась от коронавируса

— Нужно жить ради детей! Пусть горы обрушатся с плеч, и боль осушится до дна. Запомни, ты у ребёнка одна, — писала в соцсетях Светлана Шарипова.

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И она жила ради них. Ради детей. В 23 года девушка забеременела в пятый раз. Забеременела, ещё не подозревая, что попадёт в группу риска. А потом, почти на месяц, в реанимацию. Откуда уже не вернётся.

14 апреля Светлана с высокой температурой, кашлем и другими симптомами коронавирусной инфекции попала в больницу Черкесска. Узнав, что муж недавно летал в Москву, врачи изолировали всю семью. Через несколько дней опасения подтвердились. COVID-19 супруг привёз из столицы. Вот только у него болезнь протекала легко и почти бессимптомно.

Коронавирус из Москвы привёз супруг. У него болезнь протекала в лёгкой, почти бессимптомной формеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В отличие от молодой мамы. Беременные входят в группу риска наравне со стариками. Любовь Светланы к детям стала её роком. Через несколько дней после госпитализации она уже лежала в реанимации, подключённая к ИВЛ.

— Где спаведливость? Она ведь такая молодая, всего 23 года. А уже остановка сердца была! Как за два дня человек может так «сгореть»? — писали в соцсетях близкие девушки, моля знакомых молиться за здоровье Светланы.

После освещения её истории в соцсетях, за Светлану молилась вся республика. И сражались врачи. Они боролись до последнего — когда пневмония почти полностью «сожгла» лёгкие, приняли отчаянное решение. Аборт ради жизни матери. Но и этого оказалось недостаточно. 8 мая жизнь Светланы оборвалась — почти полностью уничтоженный болезнью организм отказался работать. Сердце остановилось.

— Нам нужно помнить, что несмотря на все меры предосторожности, несмотря ни на что, мы в любой момент можем оказаться в числе заражённых. Светлане не повезло. Светлая память прекрасной девушке и человеку, — пишут соболезнования в соцсетях жители КЧР.

8 мая сообщили о смерти Светланы ШариповойФото: СОЦСЕТИ

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