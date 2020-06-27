На Ставрополье коронавирус не установлен ни у одного члена избирательной комиссии

27 Июнь 2020 2020-06-27T20:50:16+03:00

По словам главного эпидемиолога края, это было скрининговое обследование, которое позволяет определить антитела к коронавирусу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Главный эпидемиолог Ставрополья Любовь Дмитриенко сообщила, что коронавирус не установили ни у одного члена УИК. В данный момент около 50 сотрудников избирательных комиссий соблюдают режим самоизоляции.

Ставропольцы начали голосовать по конституционным поправкам 00:00 00:00

Напомним, ранее их тесты на коронавирус предварительно дали положительный результат. Но, говорить о том, что люди заразились Covid-19, преждевременно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что всем специалистам, задействованным в подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сделали экспресс-тесты.

По словам главного эпидемиолога края, это было скрининговое обследование, которое позволяет определить антитела к коронавирусу.

Она пояснила, что для соблюдения эпидемиологической безопасности все лица, у которых тесты показали положительные и сомнительные результаты, были отстранены от работы.

Такой порядок был прописан заранее. Но говорить, что у кого-то из отстраненных специалистов выявлена инфекция или они больны, преждевременно.

Сейчас их обследуют другими методами. На сегодняшний день диагноз новой коронавирусной инфекции не установлен ни у одного члена УИК, - подытожила Любовь Дмитриенко.

Более того, уточнила эпидемиолог, ни у одного из отстраненных специалистов не было выявлено клинических проявлений заболевания. Сейчас сотрудники УИКов проходят обследования под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU