На Ставрополье коронавирус не установлен ни у одного члена избирательной комиссии
Главный эпидемиолог Ставрополья Любовь Дмитриенко сообщила, что коронавирус не установили ни у одного члена УИК. В данный момент около 50 сотрудников избирательных комиссий соблюдают режим самоизоляции.
Ставропольцы начали голосовать по конституционным поправкам
Напомним, ранее их тесты на коронавирус предварительно дали положительный результат. Но, говорить о том, что люди заразились Covid-19, преждевременно.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что всем специалистам, задействованным в подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сделали экспресс-тесты.
По словам главного эпидемиолога края, это было скрининговое обследование, которое позволяет определить антитела к коронавирусу.
Она пояснила, что для соблюдения эпидемиологической безопасности все лица, у которых тесты показали положительные и сомнительные результаты, были отстранены от работы.
Такой порядок был прописан заранее. Но говорить, что у кого-то из отстраненных специалистов выявлена инфекция или они больны, преждевременно.
Сейчас их обследуют другими методами. На сегодняшний день диагноз новой коронавирусной инфекции не установлен ни у одного члена УИК, - подытожила Любовь Дмитриенко.
Более того, уточнила эпидемиолог, ни у одного из отстраненных специалистов не было выявлено клинических проявлений заболевания. Сейчас сотрудники УИКов проходят обследования под наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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