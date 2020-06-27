2020-06-27T09:41:00+03:00
Общество

На Ставрополье у 50 членов избирательных комиссий выявили коронавирус

Заболевших членов избирательной комиссии заменят на людей из резерва
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Изменить размер текста:

В организации голосования по поправкам в Конституцию задействованы около 40 тысяч ставропольцев. Всех этих людей протестировали на коронавирус. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Евгений Демьянов.

- Были более 50 человек выявлены с коронавирусом. Но это не коснулось в целом работы состава участковых комиссий, - подчеркнул Демьянов.

По его словам, все первичные положительные результаты теста будут исследовать медики.

Заболевших членов избирательной комиссии заменят на людей из резерва.

Напомним, на Ставрополье голосование по поправкам в Конституцию России проводят в течение недели. И чтобы максимально снизить риск заражения коронавирусом, ставропольским избирателям предлагают голосовать не только на участках, но и дома.

На сегодняшний день в нашем регионе зарегистрировано более 1,88 миллиона избирателей. К началу голосования заявления о надомном голосовании подали более 48 тысяч ставропольцев.

Первые результаты краевого голосования станут известны уже к 04:00 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ставрополь 27 июня отмечает Всероссийский день молодежи
В Чечне трехлетнего малыша убило током
В Дагестане жители двух сел устроили массовую драку
На Ставрополье 103-летняя женщина проголосовала по поправкам в Конституцию РФ
На Ставрополье у 50 членов избирательных комиссий выявили коронавирус
На Ставрополье продлили режим повышенной готовности по коронавирусу
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 104 человека
Житель Ингушетии напал на сотрудников полиции в больнице во время похищения пациента
Покойному мэру Андрею Джатдоеву присвоили звание почетного гражданина Ставрополя
В Сочи с падающего в море воздушного шара удалось спасти влюбленных
«ЕвроХим» продолжает работу в рамках волонтерского движения #МЫВМЕСТЕ
На Ставрополье выплату пособий по безработице продлили до конца лета
Губернатор Ставрополья проголосовал по поправкам в Конституцию
В Ставрополе юнармейцам вручили медали за участие в параде Победы
На Ставрополье 90-летняя женщина попала в список экстремистов
В Пятигорске открыли представительство Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае