На Ставрополье у 50 членов избирательных комиссий выявили коронавирус

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:41:00+03:00

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В организации голосования по поправкам в Конституцию задействованы около 40 тысяч ставропольцев. Всех этих людей протестировали на коронавирус. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Евгений Демьянов.

- Были более 50 человек выявлены с коронавирусом. Но это не коснулось в целом работы состава участковых комиссий, - подчеркнул Демьянов.

По его словам, все первичные положительные результаты теста будут исследовать медики.

Заболевших членов избирательной комиссии заменят на людей из резерва.

Напомним, на Ставрополье голосование по поправкам в Конституцию России проводят в течение недели. И чтобы максимально снизить риск заражения коронавирусом, ставропольским избирателям предлагают голосовать не только на участках, но и дома.

На сегодняшний день в нашем регионе зарегистрировано более 1,88 миллиона избирателей. К началу голосования заявления о надомном голосовании подали более 48 тысяч ставропольцев.

Первые результаты краевого голосования станут известны уже к 04:00 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU