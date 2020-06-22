Бесплатный тест на коронавирус в Ставрополе: где сдать на антитела

Бесплатный тест на коронавирус в Ставрополе: где в городе сдать на антитела. В краевой столице и регионе появилась возможность без денег провериться на иммунитет к COVID-19. Как это сделать и кто может рассчитывать на процедуру - в материале "КП - Северный Кавказ".

Бесплатный тест на антитела к коронавирусу делают только волонтерам. Мероприятия организует Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Цель - оценить популяционный иммунитет.

- Данные о состоянии популяционного (или коллективного) иммунитета необходимы, чтобы вывести особенности эпидемического процесса, прогнозировать развития эпидситуации в отдельном регионе и в стране в целом, - сказано в сообщении. Коллективный иммунитет ограничивает число заразившихся посредством контакта с больными. На это и направлены тесты на антитела к коронавирусу.

Так выглядит плазма, взятая у людей с антителами. Сдать плазму можно только после положительного теста на иммунитет к COVID-19Фото: Иван МАКЕЕВ

В первый этап эксперимента включили 22 субъекта России, в том числе - Ставрополье. Мероприятия начнутся в июне 2020 года. В выборку попадут семь возрастных групп: несовершеннолетние и взрослые 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 и старше 70 лет. Волонтеры будут выбираться случайно. Для исследования используют ИФА тест-системы на IgG SARS-CoV-2, которые создали в научном центре Роспотребнадзора.

Чтобы стать волонтером и сделать бесплатный тест на антитела к коронавирусу в Ставрополе, надо заполнить заявку. Электронную форму и подробности можно найти по ссылке.

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