Анализы на коронавирус в Ставрополе: где проверяют, сколько стоит

Анализы на коронавирус в Ставрополе: у жителей города появилась возможность платно провериться на COVID-19. Сделать это можно только в двух лабораториях. Как пройти процедуру и сколько она стоит - рассказывает "КП - Северный Кавказ".

Согласно документу, опубликованному федеральным управлением Роспотребнадзора, в Ставрополе действуют две лаборатории, имеющие право обследовать на коронавирус. Это "Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр" и "Диагностика ДНК" в Ставрополе. Отметим, что это единственные на Северном Кавказе организации, которые могут платно принимать анализы на COVID-19.

Ставрополь активно дезинфицируют, но шанс заразиться все равно остается. Платные тесты - для тех, кто часто бывает на улице из-за работы или другой необходимостиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр"

Центр уже делает тесты на коронавирус. Анализы принимают в будние дни (с 14 по 17 часов) и субботу (с 12 по 14 часов). Чтобы попасть на прием, надо заранее записаться и явиться в отведенное время - задержек быть не может. Также нельзя прийти на процедуру с улицы. Еще раз: только по записи!

Чтобы обезопасить клиентов, в Центре каждого пациента принимают в отдельном боксе. Оплата проходит во всех окнах, в основном - картой. Результаты будут готов через три дня после сдачи биоматериала. Важно! Клиника не проводит тесты на выявление антител у переболевших - только на наличие вируса. Пока не известно, когда будут проходить такие процедуры.

Если вы записались на прием, возьмите с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Записаться на прием можно через личный кабинет на сайте Центра или по номеру колл-центра: (8652) 951-951, 31-51-51 (линии начинают работать с 7:30).

Цена: 999 рублей

Где: Ставрополь, улица Ленина 403.

Время: в будни - с 14 по 17 часов; в субботу - с 12 по 14 часов. В воскресенье выходной.

По вопросам к Центру обращаться по ссылке и номерам "горячей линии", указанным выше.

Отметим, что цены на тесты установили, чтобы не создавать огромный ажиотажФото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Диагностика ДНК"

Обследование на коронавирус проводят в трех клиниках организации в Ставрополе:

- на улице Дзержинского, 160а;

- на улице Юности, 44/2;

- на улице Рогожникова, 17.

Тесты предназначены только для людей не из зоны риска. "Анализ предназначен для тех, кто не замечает у себя симптомов, но имеет основания для переживаний: например, часто пользуется общественным транспортом (особенно в часы пик)", - поясняют в пресс-службе компании.

То есть, если вы прибыли из-за границы или контактировали с выявленным заболевшим, то должны следовать предписанию Роспотребнадзора - сообщить об этом по "горячей линии" - 8 (800) 1000-768.

Цены в клиниках "Диагностики ДНК" выше, чем в "Центре":

- тест в клинике - 2,5 тысячи рублей;

- тест на дому - 4,5 тысячи рублей.

Чтобы воспользоваться услугами компании, нужно подать заявку на сайте либо позвонить по "горячей линии": 8(8652) 33-30-05. Отметим, что организация работает с юридическими лицами.

ДРУГИЕ КЛИНИКИ

Остальные медучреждения - частные или государственные - не могут проверить жителя Ставрополья на коронавирус. В конце марта "Инвитро" заявлял, что с апреля начнет тестировать на COVID-19. Тоже самое говорили и в "Гомотесте". Однако они не получили разрешение.

"КП - Северный Кавказ" следит за изменениями, связанными с платными анализами на коронавирус в Ставрополе.

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