На минувшей неделе целый город закрылся на Ставрополье, чтобы остановить распространение коронавируса. Речь про знаменитый город-курорт Пятигорск, на подъезде к которому висят предупреждающие о карантине плакаты, а движение на его территорию ограничили шестью КПП:

- въезд со стороны Иноземцево;

- въезд в п. Энергетик;

- ул. Фабричная;

- ст. Константиновская;

- ФАД Кавказ со стороны Нальчика;

- Черкесское шоссе (р-он нефтебазы).

Автомобили граждан, не имеющих пропуска или местной прописки, полицейские просто разворачивают назад. В Пятигорске закрыты все рынки, рестораны, кафе, парки, фитнес-центры. И с сегодняшнего дня вводится ограничение на передвижение в ночное время. И.о. руководителя города Лев Травнев заявил 20 апреля, что с 22.00 часов до утра улицы Пятигорска закрыты для автотранспорта. Исключение сделали только для спецтранспорта: машин скорой помощи, пожарной службы, полиции и других оперативных служб.

В условиях жестких ограничений у местных жителей возникает вопрос: Каким предприятиям и организациям Пятигорска можно работать во время карантина? "КП" публикует полный список предприятий и организаций, которые работают на карантине в Пятигорске.

- Организации, обеспечивающие население товарами первой необходимости и продуктами питания. Не вошли в их число заведения торговли на розлив слабоалкогольными и безалкогольными напитками (кофе, чаем и прочими).

- Непрерывно действующие организации. В их числе - занятые коммунальным хозяйством и управлением многоквартирными жилыми домами.

- Медицинские организации, занятые с диагностикой COVID-19 и лечением пациентов с коронавирусом. Аптеки всех форм собственности и специализированные салоны оптики.

- Производители и продавцы медицинских препаратов, медицинской техники, изделий медицинского назначения и материалов, используемых для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции.

- Организации, занятые ведением централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование соответствующей отчетности в органах государственной власти.

- Дорожные службы, строительные организации, осуществляющие работы по действующим контрактам.

- Оптовые магазины строительных материалов с доставкой товаров: строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования (в том числе холодильного и вентиляционного).

- Организации, обслуживающие социальные государственные и муниципальных нужды.

- Рестораны, кафе, закусочные с обслуживанием "на вынос" (доставка) без посещения заведения.

- Волонтерские организации, занятые в предупреждении, локализации и устранении причин, способствующих завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (казачьи дружины и прочие).

- Частные охранные службы. Сотрудники предприятий всех форм собственности, охраняющие предприятия, территории, здания, сооружения и технику. И специалисты для проведение неотложных и аварийных работ.

- Преподаватели государственных, частных и муниципальных образовательных учреждений, дистанционно реализующие программы, высшего, среднего профессионального образования, программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительного образования.

- Адвокаты, работающие по мотивированному обращению Адвокатской палаты субъекта РФ. Нотариусы - по мотивированному обращению Нотариальной палаты Ставропольского края.

- Организации, занятые в разработке, проектировании, производстве, ремонте, утилизации и продаже изделий, запчастей, оборудования, конструкций и так далее, используемых для нужд обороны и безопасности.

- Службы и организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

- Страховые компании и банки, предоставляющие услуги в части неотложных функций.

- Организации, обеспечивающие бесперебойную работу связи (в том числе почтовой связи и подвижной радиотелефонной связи) и телекоммуникационных сетей.

- Организации, отвечающие за пассажирские перевозки автобусами средней и большой вместимости по внутригородским маршрутам, автомобилями легкового такси, трамваев.

- Химчистки и прачечные, при условии оказания приема и выдачи заказов путем доставки.

- СТО и прочие предприятия по ремонту и обслуживанию всех видов транспорта, продажи запасных частей, расходных материалов для транспортных средств, машин оборудования. Автомобильные мойки.

- Организации, индивидуальные предприниматели, ремонтирующие и оказывающие техобслуживание бытовой радио-электронной аппаратуры по договору с производителем техники.

- Прочие организации, чья деятельность направлена на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.